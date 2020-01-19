عاجل.. انخفاض درجات الحرارة في معظم ولايات البلاد (اعرف تفاصيل حالة الطقس)

الأحد 19 يناير 2020 كتب محمد أمين توقعت وحدة الانذار المبكر، استمرار انخفاض دراجات الحرارة في مناطق واسعة من البلاد خلال الايام المقبلة. وشهد السودان موجة برد بدأت (السبت) تأثرت بها معظم الولايات. وقالت هيئة الارصاد الجوي، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى ستحافظ على قيمها المنخفضة في جميع انحاء البلاد. وتوقعت أن تتأثر مناطق متفرقة بولايات البلاد بالغبار المثار خلال ساعات النهار في اليومين المقبلين. ورصدت أعلى درجة حرارة بمدينتي القضارف وكسلا شرقي البلاد، حيث بلغت 34 درجة، وادنى درجة بمدينة دنقلا وبلغت 7 درجات. وسجلت درجات الحرارة الاعلى في الخرطوم 27 وأدناها 13 درجة.





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