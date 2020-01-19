عاجل.. حل اتحاد سباق الهجن بقرار من وزارة الشباب والرياضة

الأحد 19 يناير 2020 كتب محمد أمين أصدرت وزارة الشباب والرياضة اليوم (الاحد) قرارا بحل اتحاد سباق الهجن، لاعتبارات تتعلق بمصلحة البلاد العليا. وبموجب القرار تم حل مجلس ادارة الاتحاد على ان تؤول جميع الأصول العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة. وجاء القرار بعد توصية من المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة.





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