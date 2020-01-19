عاجل.. عضو بمجلس السيادة يؤكد متانة العلاقات مع ألمانيا

الأحد 19 يناير 2020

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور متانة وعمق العلاقات بين السودان وألمانيا.وأشاد تاور- خلال لقائه مع سفير ألمانيا بالخرطوم أولريش كلوكنر، اليوم ، الأحد ، بمساهمة برلين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.



وقال سفير ألمانيا بالسودان - في تصريح صحفي، عقب اللقاء - إن عضو مجلس السيادة الانتقالي سيلتقي خلال زيارته المزمعة لألمانيا بأعضاء في البرلمان الاتحادي، لافتا إلى متابعة حكومة وشعب بلاده باهتمام؛ للتطورات في السودان أثناء وبعد ثورة ديسمبر.

ونوه بأن ألمانيا رعت في عهد النظام البائد جهود السلام في السودان، وأنها تدعم مفاوضات السلام الجارية في جوبا، وأكثر ثقة بتحقيق السلام من أي وقت مضى.