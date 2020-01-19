من أطلق الرصاص؟!.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوم الخميس الماضي ذهبت برفقة الأستاذ عثمان الجندي والأخت سلوى بدوي، لتوزيع البطاطين على الأطفال اليتامى والمحتاجين بمنطقة سوبا في خاتمة حملة (دفيني) الثالثة.

بعد اتمام المهمة والحمد لله والتي نجحت بفضل تبرعات الخيرين من شباب سوداني خارج حدود الوطن والذين كانوا اكثرية من بريطانيا وقطر والسعودية وبعض المواطنين بالداخل، اقول انه وبعد اكمال عملية توزيع البطاطين، قررنا زيارة الأسرة التي وقعت القذيفة على منزلها.

في الطريق الى منزل العزاء علمنا أن الأسرة غادرت المنزل مسرح الحادثة الى منزل أحد أقربائهم بحي اللعوتة بسوبا لإقامة العزاء هنالك، بعد أن أصبح المنزل غير صالح لا للحياة فيه ولا لاسترجاع ذكريات ما حدث من فاجعة. في منزل العزاء قابلت شقيقة الشقيقين اللذين توفيا بعد أن شطرتهما القذيفة وقطعت اطرافهما الى اشلاء، فيما يرقد والدهم في حالة حرجة بمستشفى رويال كير.

القصة كما لم تغص في تفاصيلها الفضائيات وأجهزة الإعلام، توضح وبوضوح لعنة الحظ التي تضعك تحت رحمة الرصاص الطائش. كلاش يضربه أحدهم أو دوشكا يصعد عليها آخر ليضغط بكل ما أوتي من قوة ذخيرة تردي عروساً قد حزمت حقيبة عرسها وعكفت ضفيرتيها بأمان وهي تستشهد النجوم بزفافها الموعود بعد أسبوعين، ولكن الأطماع والمكاسب والأجندة رأت أن تخضب يديها بالدماء، وأن أوان الزفاف لم يحن بعد، فهنالك كفنٌ ينبغي أن ترتديه أولاً.

أما شقيقها محمد الصبي الوحيد بين خمس فتيات فقد آثر الرحيل مع شقيقته بعد أن لم يسعفه الوقت ليرد على مكالمة ليلية في هاتف والده الضرير. لم يبلغ محمد ورانيا (ديوان الرجال) حيث كان والدهما نائماً وهاتفه يرن إلى جواره حتى انتاشتهما الدانة لتحولهما إلى أشلاء فيما استقر الرايش داخل رئتي والدهما الضرير.

ان معركة (حقنا وين؟!) لم يدفع ثمنها الجنود المتمردون فحسب، بل طالت أمن وطمأنينة سكان الخرطوم، وأيقظت الحزن في الشوارع، وطوقت بيوت سوبا بحالة من الحداد الكبير لم تجدِ معها مواساة المسؤولين او تبرير لمن اطلق الرصاص الطائش على تلك الاسرة، ومن سرق فرحة العروس رانيا وشباب محمد ذي الـ (١٩) ربيعاً.

حتى متى يدفع المدنيون ثمن نزوات العسكر، وحتى متى تزهق الأرواح البريئة نتيجة مغامرات شيطانية، وحتى متى يحصد الرصاص الطائش أحلام وسعادة البسطاء.

خارج السور:

هل تعلم عزيزي القارئ أن منزل هذه الأسرة المكلومة قد تعرض للسرقة عقب الغارة، وأنهم فقدوا كل ممتلكاتهم من أموال وملابس ومقتنيات وحتى الأواني المنزلية، لقد أصبح لسان حالهم يقول (ميتة وخراب ديار).