بالفيديو: أهداف مباراة قمة انجلترا ليفربول ومان يونايتد وجنون المعلق رؤوف خليف

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز بيرنلي على ليستر سيتي 2 – 1.

وتقدم ليفربول بهدف سجله فيرجيل فان دايك في الدقيقة 14 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم متساوياً مع السنغالي ساديو ماني في قمة صدارة هدافي ليفربول في الدوري هذا الموسم.

وبحسب موقع (العربية ) رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، ليقترب ليفربول خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ عام 1990.

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في المقابل توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس وبهذا الفوز حافظ ليفربول، الذي لديه مباراة مؤجلة، على سجله خالياً من الهزائم وحقق انتصاره الحادي والعشرين مقابل التعادل في مباراة.

فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)