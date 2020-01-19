الوكالة الفرنسية للتنمية تستثمر في الثروة الحيوانية

التاريخ: 19-يناير-2020
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اتفقت حكومة السودان ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية مع حكومة فرنسا ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية بتنفيذ مشروعات استثمارية تدعم الصادرات والاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة.
وبحث دكتور عادل فرح وكيل الوزارة اليوم بمكتبه بالوزارة مع الوفد الفرنسي للوكالة برئاسة فرانسوا قاري الاحتياجات العاجلة لتنفيذ مشاريع في مجال صناعة وتسويق اللحوم والألبان.
وقال الوكيل بحسب وكالة السودان للأنباء إن المشاريع يتم تنفيذها في شهر مايو المقبل، مشيراً إلى أن هناك مشاريع في مجال الاهتمام بالحيوان وحركته في المرحلة الثانية .
ومن جانبه أكد فرانسوا قاري مساهمة فرنسا للوزارة في مكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة ووضعها في الاعتبار، مشيراً إلى أن المشاريع لها أبعاداً اقتصادية وسياسية وإجتماعية تدعم الاقتصاد السوداني وتسهل سبل كسب العيش .
وأعرب عن أمله أن يستمر التعاون بين الجانبين لخدمة السودان ودولة فرنسا خاصة أن السودان معول عليه بأن يغزو الدول الأوروبية بالمنتجات الحيوانية وفقاً للمقاييس والمواصفات العالمية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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