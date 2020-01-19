الحوكمة الجديدة والنجيلة الرشيدة

] تفاءلنا خيراً بالحوكمة الرشيدة. ] سعدنا بسيادة حكم القانون وفتح آفاق إدارية جديدة ترتقي بالعمل الاداري لمصاف الاندية الكبيرة. ] وسعدنا بتوقيف الحبيب خيري لصالح بلاغ شيك المريخ الراجع. ] لانه لولا الحوكمة الرشيدة ما بتقبض خيري. ] فصفة المدير العام هي وحدها ما تقنطره للقبض. ] ولا يتمتع خيري بصفة المدير العام الا بموجب نظام النادي الاساسي. ] والنظام الاساسي ٢٠٠٨م لنادي المريخ ما بقبض خيري. ] ولكن نظام ٢٠١٩ بتاع الحوكمة الرشيدة بقبض خيري بالمزيكا. ] فتمام القاء القبض على خيري هو اعلان لسريان النظام الاساسي ٢٠١٩ لنادي المريخ. ] يبقى اجتماع الاتحاد العام حقو يشوف ليهو اجندة غير. ] وعلى اصحاب الاجندة البحث عن اجندة جديدة. ] ولكن. ] برغم كل ذلك نجد ان موضوع النجيلة قد اعادنا لعهود زمانها فات وغنايها مات. ] فالحال المخجل الذي وصل اليه ملعب المريخ بسبب اهمال المجلس وطول بال مدير الاستاد كان امراً ادخل جماهير المريخ جوه اضافرينها. ] فتحرك المجلس الرشيد اخيراً وكلف شركة مختصة بالامر. ] وحسب معلوماتي الامر اوكل للشركة بموجب عقد. ] وان العقد به تاريخ تسليم الملعب جاهزاً. ] وتاريخ التسليم بحسب معلوماتنا كان ابان مباراة المريخ وشرطة القضارف بالدورة الاولى. ] الوقت داك تزامن مع حفلات الغناء الهابط والغناء الزابط. ] وحتى الامس لم يكتمل العمل. ] بل لم يصل كل النجيل المطلوب للملعب. ] فضلاً عن ملاحظتي ان معظم عمال الملعب هم من عمال النادي. ] تبقى قصة شركة ومتخصصة وبروفات دي قصة منيلة بستين نيلة. ] ولو كانت فعلاً الحوكمة رشيدة. ] كان تم سؤال تلك الشركة اسئلة شديدة. ] وكان النادي بموجب ذلك العقد طالب الشركة بتعويض ضخم جراء التأخير الذي اصاب جماهير النادي بالخجل وكلفهم معنوياً حرجاً طأطأ رؤوسهم في الوسط الرياضي. ] وتعويضاً ضخماً للمجلس الذي خسر آخر اسباب الثقة فيه جراء المماطلة والتسويف الذي لا ندري هل سببه الشركة التي قبضت حقها ولبدت؟ ] ام سببه المجلس الذي لم يقبض الشركة حقها لذا لبدت وبقت تجيب في النجيلة صوفة صوفة. ] تبقى يا ود خيري الحوكمة ما رشيدة. ] فالحوكمة الجديدة بتظهر في النجيلة الرشيدة. Advertisements ] المهم. ] توجيه لناس ألمني وسافر وما كلمني حمادة ده. ] رجعوا السادة يا فطومة. ] السادة ما ادى الجواز لحمادة. ] حمادة ده قالوا قام بالبصات من قندهار. ] بدون جواز. ] وفي المعابر هريدي دخلو. ] قالوا مع القون التاني للنجم. ] طلع جمب الاستاد لقي حافلة بتكورك ليبيا ليبيا انقشط فيها. ] ومن سوق ليبيا ركشة لقندهار. ] لقي البص وااقف. قايرة نفر نفر قايرة يا. ] يبقى رجعوا السادة يا سادة. ] ايها الناس. ] لا تحكموا على تيري. ] تيري امام محكمة هي المختصة باصدار الحكم. ] اصبروا حتى حكمها لتصدروا حكمكم. ] ايها الناس. ] ان تنصروا الله ينصركم. ] أها. ] نجي لي شمارات والي الخرتوم. ] مشكلة النقل والمواصلات ما مشكلة يا والينا. ] عمل ميداني يوم واحد وداتا فيها البينا والعلينا. ] تلقى الهايسات واقفات بشحدن فينا. سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال: كان عضينا يقولوا سعروا وكان سكتنا يقولوا كلاب أخير عدمهم… وإلى لقاء. سلك صحيفة الانتباهة

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