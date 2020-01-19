وصول أولى طائرات الهلال الأحمر القطري الطبية للخرطوم

وصلت اليوم إلى مطار الخرطوم الدولي أولى طائرات الشحنة الطبية الممنوحة من الهلال الأحمر القطري لجمهورية السودان وفق وكالة السودان للأنباء وهى محملةً بأدوية ومستهلكات طبية مختلفة تقدر بحوالي 70 طناً، على ثلاثة دفعات مقدمة لوزارة الصحة الاتحادية، حيث ستصل باقي الشحنات تباعاً للسودان.

وكان في استقبال الشحنة الأولى الإدارة العليا من الهلال الأحمر القطري ممثلةً في المدير العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية المهندس عبدالله بن حسن المحشادي والأستاذ أحمد الزيارة عضو لجنة الإغاثة الدولية، ورئيس بعثة السودان المهندس دلشاد رستم وفريق بعثته بالسودان والأمين العام للهلال الأحمر السوداني المهندس عثمان جعفر.

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وكان في استقبال الطائرة العميد الركن موسى عمر أحمد رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي ممثلاً لمجلس السيادة الانتقالي والأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. عماد أبوريد ممثلاً لوزارة الصحة السودانية وعدد من المسؤولين من الملحقية العسكرية لسفارة دولة قطر بالخرطوم؛ بالإضافة لأجهزة الإعلام المحلية والدولية.

وعبر د. عماد أبو ريد ممثل وزارة الصحة الاتحادية عن شكره لدولة قطر الشقيقة وشعبها على الدعم السخي الذي تقدمه دوماً للشعب السوداني من خلال تدخلها بأزمة دارفور وعمليات إحلال السلام وتقديم المعونات التي لا تحصر، كما قدم شكره للهلال الأحمر القطري على هذا الدعم والمجهودات المبذولة للمساهمة في تقديم خدمات طبية ومساعدات إغاثية للسودان.

المدير العام لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية المهندس عبدالله بن حسن المحشادي أبان أن الشحنة الطبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مستشفى سدرة بقطر، مشيرا إلى أن الشحنة جزء من الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها الهلال من خلال أنشطته بالسودان، وأعلن عن وصول باقي الشحنة الطبية، كما أعلن عن استمرار الدعم القطري للسودان من خلال وجود الهلال الأحمر القطري بالسودان، وتقدم بشكره لكل من ساعد وساهم في تسهيل مهمة الشحنة للسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)