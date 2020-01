في بريد صندوق الاسكان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

معلوم أن العرف الصحفي الذي تتعامل به كل صحف الدنيا فيما يتعلق بحق الرد للجهة المتضررة هي أن تأتي الجهة إلى مقر الصحيفة وتلتقي رئيس التحرير وتطالب بالتصحيح إن كان ما نقل عنها غير صحيح أو يحتاج إلى تصويب، ولكن صندوق الاسكان تجاوز هذا العرف، ووزع إعلاناً يرد فيه على (الجريدة) ليكذب خبرها والأنكأ أن صحف زميلة إسترخصت من قدرها وضربت بالمهنية عرض الحائط وزينت صفحاتها بالاعلان، ومن المؤكد أننا سنرد في هذه الحلقة لنوضح الحقائق وتكذيبنا المدفوع الثمن سنرد عليه في القضاء.

عود على بدء

في الوقت الذي خرجت أغلب صحف الخرطوم الثلاثاء الماضي دون حياء أو خجل لتنشر مادة اعلانية تكذب خبر انفردت به صحيفة (الجريدة)، كشفت فيه عن اصدار وزارة الصحة الاتحادية قراراً بايقاف مشروع اسكان أبو سعد الحارة 73 عقب تسبب مرض مجهول في وفات 44 عاملاً جراء إصابتهم بمرض مجهول، لم تراجع هذه الصحف إرشيفها وتتقصى هل كان هذا الخبر صحيحاً أم لا فقط اكتفت بتحرير إذن نشر للاعلان وكفى.

خبر الجريدة

الخبر ذكر في متنه حصول الصحيفة على نص القرار، وهو مايؤكد صدقيتها ومهنيتها الا ان الصحف التي قامت بنشر الاعلان مدفوع القيمة لم تتردد في تذيل اعلانها الذي كذبت فيه الخبر باسم (الجريدة) في أسلوب يتنافى مع أخلاقيات المهنة والزمالة، ولم تكن (الجريدة) تنتظر من تلك الصحف سوى أن تعيد قراءة فحوى الخبر الموثوق والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هل إدارات الاعلان بالصحف ليس لديها التزام باخلاقيات المهنة، حيث أن المعلن ينبغي ألا تنشر له مادة ليس فيها أدنى معايير الصدق أو على الأقل التأكد من صحة مضمون الاعلان، (الجريدة) لم تصدر قرار ايقاف المشروع الاسكاني بأبوسعد بل وزارة الصحة أصدرت قراراً بايقاف مشروع أبو سعد ولم يصدر هذا القرار عبثاً بل لأن حياة آلاف العمال الذين يعملون بالمشروع باتت في خطر فهل من مصلحة صندوق الاسكان أن ينفي اهتمام الصحة بالحفاظ على حياة العمال أم أن مصلحة الصندوق أن يقدم مصالحه الضيقة في الإستثمار للحفاظ على انسانيته وحرصه على سمعته أولاً وأخيراً..؟، وأي صحفي حصيف مدرك بقواعد التحرير يتجنب الوقوع في تكذيب خبر استند فيه المحرر على مستند صادر من مؤسسة رسمية لأنه في هذه الحالة يلتزم بنقل نص الخطاب حرفياً ولا يتدخل الا لتحرير نص القرار، ونفى الخبر المشار اليه إن دل انما يدل على إن ادارات الاعلان بتلك الصحف بعيدة كل البعد عن قواعد وأدبيات التحرير وبدت أقسام الاعلانات في تلك الصحف كأنها في جزر معزولة عن صالات تحريرها وبدت مشغولة فقط بتحصيل أكبر قدر من الاعلانات دون مراعاة فحواها.

متابعة ما لاتدركه إدارات تحرير هذه الصحف أن (الجريدة) ظلت تتابع هذه القضية منذ عهد النظام البائد، وتفردت بالكشف للمرة الثالثة عن معلومات جديدة تصب في مصلحة المواطن والعمال من خلال نشرها لنتائج فحص تربة مشروع اسكان أبو سعد 73 على خلفية تلك الوقائع، وأوضح تقرير الفحوصات التي أجراها معمل شمبات المركزي التابع لجامعة الخرطوم على 30 عينة من تربة المشروع أنه تم جمع العينات التي أخذت من مراحيض المشروع لدراسة مستوى بعض العناصر السامة فيها، لمعرفة مدى تلوثها بالعناصر الثقيلة السامة حيث أظهرت الدراسة وجود عنصر الزرنيخ في كل التربة وفي عينة مياه الشرب، ومعرفة تركيز عنصر الرصاص، الكاديوم، الكروم والنيكل في عينة الماء وذكرت نتيجة الفحوصات وجود عنصر سيانيد الصوديم بنسبة 100 % وتبلغ درجة تركيزه مابين 031 .0 ملجم / كلجم و1.87 ملجم \ كلجم كحد أعلى وتركيزه في عينة الماء 031.0 ملجم / لتر ونوه التقرير الى أن نسبة الزرنيخ في التربة تترواح 8 ، 8 ميكروجرام / كجم كحد أدنى 10406.3 ميكروجرام / كلجم كحد أعلى، وبلغ تركيزه في مياه الشرب 66 . 19 ميكروجرام / لتر ، وكشف التقرير عن رصد الرصاص بنسبة 60 % من العينات وتراوح تركيزه مابين ND كحد أدنى و39 .11ملي جرام / كجم كحد أعلى و036 .0 ملجم / لتر في عينة الماء، ولفت الى وجود عنصر الكادميوم بنسبة 30 % فقط من العينات حيث يتراوح تركيزه مابين ND كحد أدنى و97 .0 ملجم / كجم كحد أعلى أما في عين ماء الشرب بلغ تركيزه 78.00.0 ملجم / لتر ، فيما أوضحت نتائج الفحص أن نسبة الكروم 90 % من العينات بتركيز يتراوح ND كحد أدنى 5 .1 7 8 ملجم / كجم كحد أعلى، وتم رصده في عينة الماء بتركيز بلغ 85 . 59 4 ملجم / كلجم كحد أعلى، بينما أظهرت النتائج وجود عنصر النيكل في كل العينات بنسبة 100 % بتركيز 36 0.0كحد أعلى و43 .11 ملجم/ كلجم كحد أعلى، أما نسبة تركيزه في عينة الماء 7 .41 ملجم / لتر. وأكدت مصادر طبية فضلت حجب اسمها إن الزرنيخ والرصاص مواد سامة تؤدي الى وفاة الأشخاص الذين يتعرضون لها.

مستندات

وبحسب المستندات التي تحصلت (الجريدة) على نسخة منها والتي ستقوم بنشرها باثبات مدى التزامها بالصدق والمهنية فقد أصدرت وزارة الصحة الإتحادية قراراً بإيقاف العمل في مشروع إسكان أبوسعد 73 فوراً، على خلفية وقوع وفيات بين العاملين بلغت 39 وارتفعت إلى 44 حالة وفاة.

ووجه القرار صندوق الإسكان والتعمير بدفع تكاليف علاج العاملين المصابين، وبررت إدارة الصحة المهنية بالوزارة قرارها بسبب وقوع اصابات بين العاملين في حفر الآبار بمرض مجهول أدى إلى وفاتهم بجانب إصابة عدد كبير من العمال والذين مازالوا يتلقون العلاج بمستشفيات الخرطوم، وقالت الوزارة في القرار إن تلك الإصابات ظهرت منذ بداية العمل في مشروع الحفر، ووجه القرار بفحص عينات من التربة لمعرفة أسباب المرض.

مرافق مريض

وكشف مرافق مريض فضل حجب اسمه عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 44 حالة وفاة، وإصابة مئات العمال، وأعلن عزمهم مقاضاة صندوق الإسكان ووزارة التخطيط العمراني باعتبارهما المؤسستين المسؤولتين عن المشروع. فضلاً عن أن الصندوق لم يقم بايقاف العمل بالمشروع حتى بعد ارتفاع عدد العمال الذين ماتوا جراء إصابتهم بذلك المرض المجهول.

وكانت “الجريدة” قد كشفت في نهاية نوفمبر من العام الماضي نقلاً عن لجنة العاملين بحفر آبار مشروع اسكان 73 بأبي سعد عن وفاة 37 عاملاً واصابة المئات بمرض مجهول، وتوقعت ارتفاع الاصابات والوفيات، وأكدت على انه تم اخطار صندوق الإسكان والتعمير قبل شهرين ولم يجدوا جواباً منهم، وقال عضو لجنة العاملين بحفر آبار مشروع اسكان 37 بأبي سعد قمر الدين آدم في الثالث والعشرين من اكتوبر الماضي جاء وفد من صندوق الاسكان ووعد العمال بتكوين لجنة لمعرفة أسباب المرض وكيفية علاجه، بالاضافة الى توفير فريق طبي للفحص عليهم ولكن لم يأت حتى الآن، فيما أكد عدد من العمال المصابين على انهم أصيبوا بالمرض بعد حفر آبار الاسكان، وأبانوا ان أعراض المرض كحة وضربات قلب سريعة وضيق نفس اثناء النوم والكلام وعدم الرغبة في الطعام ونقص في الاكسجين، وأكدوا على ان كل الاطباء لم يتمكنوا من تشخيص المرض، وانهم يقومون باعطائهم علاج الدرن الا ان الحالات تتراجع بعد العلاج وتؤدي الى الوفاة ومن جانبه أكد مرافق جميع المرضى ياسين آدم عبدالله ان التقرير الطبي أفاد بأن المرض جاء نتيجة للتعرض لمواد كيميائية أو معادن ثقيلة في التربة على حسب تقرير الدكتور، وان أعراض المرض تبدأ بضعف في كل وظائف الجسم وضيق في الرئتين وترسبات في الكلى تؤدي الى فشل كلوي وضيف في النفس ما تسبب في الوفاة وشدد ياسين على ضرورة التدخل الفوري لوزير الصحة لمعرفة أسباب المرض وكيفية علاجه، وطالب المنظمات الدولية والخيرين بدعم المرضى وأسرهم مادياً، ودعا المجلس السيادي ومجلس الوزراء لمعاودة المرضى والوقوف مع ذوي الضحايا، وحذر ياسين المقدمين للاسكان في مشروع اسكان 73 بأبي سعد من اصابات بالمرض.