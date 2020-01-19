الكاف يخطر الهلال بخصوص مشاركة ابوعاقلة

الخليج 365 : أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الأحد رسميا عن إيقاف لاعبا الهلال نصر الدين الشغيل وابو عاقلة عبد الله عن المشاركة في،الجولة الخامسة لمباريات دوري أبطال أفريقيا مرحلة المجموعات.. واحبط قرار الكاف جماهير الهلال حسب ما تابع (الموقع) حيث كان هناك أحاديث متداوله عن عدم إيقاف اللاعب أبو عاقلة عبد الله.

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