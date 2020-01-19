نشرتها صحيفة مصرية.. تفاصيل جديدة بخصوص حادثة ملعب الهلال فى الكاف

الخليج 365 :

قال صحيفة صدى البلد المصرية اليوم لن لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” تجهز تقريرا وافيا عن الموقف الأمنى الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل على ملعب الهلال في دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بعدما تردد عن إطلاق مسلح 60 رصاصة كلاشينكوف على ملعب الفريق السوداني مساء أمس،ويحتل الهلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن الوصيف الأهلي، و3 نقاط عن المتصدر النجم الساحلي،وقال الصحيفة أن مصدر مطلع داخل الكاف إن لجنة تقصى الحقائق فى الكاف بصدد جمع كافة المعلومات الوافية عن مدى صحة واقعة إطلاق النار من قبل مسلح على ملعب الهلال السوداني من عدمه ورفع مذكرة بكافة التفاصيل إلى مسئولى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمهيدا لإتخاذ اللازم.