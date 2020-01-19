الخليج 365:

رفضت محكمة الخرطوم الجزئية طلب ممثل السفارة السعودية بالخرطوم بشطب الدعوي رقم (3774) المرفوعة من رجل الأعمال السوداني سيف الإسلام عباس ضد السفارة السعودية بالخرطوم التي طالب فيها السفارة بدفع مبلغ (172) الف دولار حقوق مستحقة له علي السفارة وهي عبارة عن خدمات عامة قدمها عبر مكتبه التجاري للسفارة تمثلت في شراء سيارات واثاثات ورسوم تاشيرات لم تسدد اليه وببر المستشار امام قاضي المحكمة طلبه بأن السفارة كيان دبلوماسي ولديها حصانه حسب القانون ورد الشاكي علي الطلب بأن طبيعة الدعوي طبيعتها مدنيه يبحث فيها عن حقوق مغتصبه من قبل السفارة ولاتنطبق شروط الحصانه علي المعاملات المالية طالبا رفض الطلب وتم رفض الطلب والسير في الاجراءات وسماع الشاكي وشهودة.

وكانت هذة القضية قد شغلت الرأي العام ابان النظام البائد الذي تعرض من خلاله الشاكي الي اعتقالات امنية بواسطة مديره السابق محمد عطا وضغوط للتنازل من القضية وحرر الشاكي دعوة منفصله ضد جهاز الأمن السابق المادة السابقة مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بطريق الصادرات… المقالة القادمة نشرتها صحيفة مصرية.. تفاصيل جديدة بخصوص حادثة ملعب الهلال فى الكاف

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات ترفض شطب بلاغ ضد السفير السعودي السابق بالخرطوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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