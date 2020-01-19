مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بطريق الصادرات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى طفلين مصرعهما فيما أصيب نحو (6) آخرين من افراد اسرتيهما باصابات متفاوتة في انقلاب العربة التي تلقهم بطريق الصادرات .. وكشفت مصادر صحفية ان العربة كان قد انفجر اطارها الخلفي نسبة للسرعة الزائدة .. وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة واسعاف المصابين الي المستشفى فيما دون بلاغ بالحادث.

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