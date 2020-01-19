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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رد الإعلامي السوداني المعروف حازم حلمي على أحد مرتادي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بقوة وبطريقة وصفها المتابعين بالقاسية للغاية.
وبالعودة للتفاصيل التي تابعها محرر موقع النيلين فقد نشر إعلامي الثورة السودانية تدوينة على حسابه عبر فيسبوك في أعقاب أحداث الثلاثاء التي شهدتها الخرطوم, وكتب حازم (نزلتو “النيقرز” طوالي بنزل “لجان المقاومه” ).
وبعد التدوينة ظهرت مئات التعليقات منها تعليق الناشط والذي جاء ساخراً للغاية حيث رد على تدوينة حازم قائلاً (انت فاضي من شيل شنط لوشي).
ويبدو أن التعليق قد أستفز الإعلامي ما دفعه لنشر صورة لكاتبه تظهره وهو يعمل في محل بيع الكريمات النسائية وكتب حازم على الصورة التي نشرها في الرد عليه (أنا بفضى من شيل الشنط انت افضى من محل دقة الريحة والمكياج بتاع النسوان الشغال فيهو يا أب شنب).
وتابع حازم في رده القاسي (خليك في حالك وفي كريماتك وموضوع الثورة دا أبعد عنو عشان ما نركبك في فتيل).
رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا غضبهم الكبير من رد الإعلامي الذي كان واحداً من أيقونات الثورة ووجد محبة كبيرة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث رد عليه ناشط منتقداً أسلوبه وطريقة رده (عمرو الشغل ما كان عيب.. عندما يتحدث من يمتلك شهادة إعلامي بالواسطة مع شخص يطلب الرزق من الله وليس من أحد).
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن وصفه بحامل حقائب الحسناء “لوشي”.. الإعلامي حازم حلمي يرد على أحد الناشطين بقسوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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