الأحد 19 يناير 2020 كتب محمد أمين أعلن بنك السودان المركزي أن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفي ممتاز ولا بواجه أية مشاكل. وقال في بيان اليوم (الاحد) أن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. البنك المركزي يؤكد توفر الكتلة النقدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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