العثور على جثة شاب عشريني عليها اثار تعذيب بالبحر الأحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عثرت السلطات الامنية بولاية البحر الاحمر على جثة شاب عشريني بها اثر تعذيب بالاضافة الى طلق ناري .

وتفصيلا على إثر معلومة توفرت لاحد افراد شرطة المباحث بولاية البحر الاحمر يفيد بفقدان شاب في العقد الثاني من عمره يقيم بمنطقة ديم عرب ومن خلال البحث والتقصي تم العثور على جثته وعليها آثار حريق واصابة بطلق ناري في الرأس.

ومن بعدها وبحسب صحيفة الدار اتخذت الاجراءات حيال ذلك واخذت الجثة للمستشفى ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون وما زال التحقيق مستمراً. المادة السابقة الدولار يقفز بأسعار السلع باسواق الخرطوم

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