الدولار يقفز بأسعار السلع باسواق الخرطوم

الخليج 365 :

كشفت جولة ميدانية واسعة قامت بها صحيفة (آخر لحظة) أمس في أسواق الخرطوم عن ارتفاع مفاجئ في كل أسعار السلع بالتزامنا مع تصاعد وتيرة سعر الدولار الذي سجل (94) جنيهاً بالسوق الموازي، حيث بلغ سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (2500) جنيه، فيما بلغ سعر جوال السكر زنة (10) كيلو (500) جنيه، فيما سجل سعر جركانة الزيت زنة (36) رطلاً (2) ألف جنيه، بينما قفز سعر باكت الدقيق إلى (600) جنيه، وسجل سعر كيس لبن البدرة (2) كيلو ونصف (1200) جنيه بدلا عن (700) جنيه، فيما ارتفع سعر كيلو العدس إلى (120) جنيهاً مقارنة بـ(70) جنيهاً، وعزا تاجر جملة بسوق المركزي بحري ارتفاع أسعار السلع إلى عدة أسباب أهمها قفزات سعر الدولار وخروجه عن السيطرة بالسوق الموازي، إضافة إلى وجود ندرة في بعض أصناف السلع فضلاً عن تحكم جهات معينة في السلع بالسوق نتيجة لعدم فرض الحكومة سيطرتها على الأسواق، بالمقابل تصاعدت حدة شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على الشراء بسبب الارتفاع الكبير في السلع.

من جانبه ارجع المواطن سالم البخيت بالسوق الارتفاع في الأسعار الذي وصفه بالمخيف لاستغلال التجار للظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الشعب السوداني، مشدداً على ضرورة وضع رقابة على الأسواق لضبط الانفلات في أسعار السلع.