بدلا من الحديث عن المدرب علينا أن نعمل لضبط تدريبات المريخ أولا.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** صحيفة الصدي الواسعة الانتشار تحدثت في عدد أمس عن فوضي شديده تلازم أعداد المريخ للنصف الثاني من الموسم والصدي محقة في ذلك لان تدريبات المريخ النادي الكبير يفترض أن تبدأ بحضور كامل لكل اللاعبين من اول تدريب وغير مقبول ان ينطلق الإعداد بعشرة لاعبين ثم ١٢ لاعبا ف ١٤ وهكذا ..هذا لا يحدث في فرق الروابط

** من المسئول عن الفوضي في اعداد المريخ يا سيد الصادق مادبو ومن المسئول عن غياب النظام والانضباط ولماذا يسمح للاعبين بالمشاركة في التدريبات بمزاجهم

** الحمد للله ان للمريخ ثمانية لاعبين في المنتخب الوطني ولو لا ذلك لدخل مباريات الدورة الثانية للدوري الممتاز بإعداد ضعيف

** كل الأندية انطلق إعدادها مبكرا للنصف الثاني من الموسم والبعض منها لعب مباريات ودية الا المريخ والذي يقف في صدارة الدوري الممتاز ويمكن أن يفقد الصدارة اذا استمر إعداده بهذا الشكل وكنا قد سمعنا عن معسكر إعدادي بمدينة مروي وطلعت اشاعة لان مجلس الفشل لا يستطيع الصرف علي اي معسكر ..وحق التمارين في تلتلة

** في النادي الأهلي المصري أو نادي الزمالك علي سبيل المثال عندما يعلن عن بداية التدريبات أو بداية الإعداد لا يستطيع اي لاعب ان يتخلف وكلهم حضور من اول تدريب ومن يتخلف تطبق عليه اللائحة وعندنا هنا وفي المريخ تحديدا اي لاعب يمكن أن يحضر للتدريبات حسب مزاجه والعشوائية عندنا ضاربة في العمق

** هل وصل المريخ الي حل مع نادي الخرطوم الوطني لمشكلة المحترف الغاني رشموندا وهل هنالك مشكلة في تسجيله . والمسألة في حاجة الي توضيح يا صديقي كابتن خالد احمد المصطفي رئيس القطاع الرياضي بالمريخ

** محمد حقار لم يعد الي كشف المريخ لعدم اكتمال الإجراءات..والحمد للله

** كم تبق من فترة مجلس الفشل المريخي

** في عهد جمال الوالي كان المريخ يعسكر في مروي بل في مصر وقطر وتركيا ويواجه اعتي الأندية الأوربية والمريخ هو الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي التقي ببايرن ميونخ الفريق الألماني الشهير وبطل أوروبا في ٢٠١٥

** الاخ عمر محمد عبدالله عضو مجلس المريخ تحدثت معه عبر الهاتف نهار أمس ونفي نفيا قاطعا وجود أي اتصالات بالمدرب الكرواتي زرافكو أو التونسي الزولفاني واكد ان مجلس الإدارة وفي آخر اجتماع له تمسك بجمال ابوعنجة كمدرب للفريق حتي نهاية الموسم وعلي الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي ان تتقي الله في المريخ بالابتعاد عن نشر اخبار غير دقيقة

** الزولفاني نفسه نفي نفيا لا شك فيه اي اتصالات مريخية معه

** ظروف قاهرة لم تمكني من حضور حفل تأبين زميلنا الراحل احمد محمد الحسن ..له الرحمة

** لأهمية المباراة يقود اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال بنفسه بعثة الفريق الي هراري و البعثة تغادر فجر الأربعاء وطبعا الهلال اذا خسر لا قدر الله يغادر البطولة الإفريقية ..اللهم الا من بصيص امل

** كابتن محمود السادة وبعد انتصار الهلال علي النجم في تونس ود الكاردينال السماء وقال الانتصار تحقق لان الكاردينال لم يقصر وحقق كل المطلوب وجاء السادة وبعد إقالته من دائرة الكرة وتحول ١٨٠ درجة وهاجم الكاردينال وتحدث عن قصور كبير في الهلال…وما هكذا تورد الإبل يا سادة

** قصة تسجيل السادة في الهلال حكاها لي أمس الاخ الفكي بشير بريمة مؤرخ الهلال

** هدأت الأحوال في النادي الأهلي العاصمي وانطلق اعداد الفريق مبكرا للدورة الثانية من الدوري الممتاز والأهلي في حاجة الي ١٢ نقطة ليبقي في الدرجة الممتازة ونجومه كلهم اصرار علي إحراز الانتصارات

** رائع جدا ان يخوض المنتخب الوطني الأول عدد من المباريات الودية قبل مواجهة غانا في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية وقبل الدخول في معمعة تصفيات كأس العالم والمباريات تبدأ بلقاء إريتريا في الاسبوع المقبل فقط نرجو أن يحسم الاتحاد العام امر اختيار مدرب أجنبي للمنتخب قبل بداية المباريات الرسمية بوقت كافي

** كل الوسط الرياضي هلالاب ومريخاب كان حضورا في حفل زفاف كريمة الاخ عبدالرحمن ابومرين القطب الهلالي الكبير مساء أمس الأول مما يؤكد محبة الناس لرجل نزر نفسه لخدمة الهلال والرياضة والمجتمع…مليون مبروك يا ابو مرين وبيت مال وعيال

** وانت معاي لا بندم ولا بقضي العمر تبريح

** آخر دبوس

** بدلا من الحديث عن مدرب كرواتي أو مدرب برواطي أو تونسي علينا أن نعمل لضبط تدريبات المريخ أولا