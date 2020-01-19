خبير: عائدات الذهب لا تتجاوز ( 1,2) مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أرجع الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي ارتفاع الدولار إلى ٩٥جنيها وانفلات أسعار العُملات الأجنبية إلى التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية، ما أدى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي وقلصت من حجم الصادرات وزاد الطلب على النقد الأجنبي، وقال إن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.

ودعا د. هيثم إلى تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالانتقال من دعم الاستهلاك إلى دعم الإنتاج، مع تحسين بيئة الأعمال لدعم الاستثمار الخاص بالمنتج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية، وأكد د. هيثم أن الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي أثر على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على المستوى المعيشي للمواطنين.