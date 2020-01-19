أطهر الطاهر .. البتاكلو ينفعك !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* في كرة القدم عادة النجومية والشهرة تكون من نصيب (المهاجم) أو (صانع اللعب).
* يجد خط الهجوم حظ وافر من المدح والثناء.
* وتغني المدرجات والصحف للمهاجم القناص الذي يهز الشباك وتنسب له انتصارات الفريق .
* وذات الشيء يغني الناس لنجم الوسط الذي يصنع القون .
* هذه النجومية التي يحظى بها (المهاجم وصانع اللعب) مؤكد إنها مستحقة ولكن هذا لا يعني أن تكون النجومية قاصرة عليهم .
* صحيح هنالك مدافعين وحراس مرمى نالوا حظهم من النجومية والمدح ولكن بصورة أقل من نجومية (المهاجم وصانع اللعب) .
* كرة القدم يلعبها (11) لاعباً، وبالتالي الربح فيها جهد جماعي والخسارة فيها تقصير جماعي .
* في السودان هنالك نجوم لا حصر لهم حققوا نجومية عالية جداً رغم أنهم لا يلعبون في خانتي الهجوم والوسط وعلى رأسهم النجم الكبير طارق أحمد آدم وزير الدفاع .
* وأيضاً سبت دودو وشيخ إدريس وتنقا وياسر رحمة ومحمد حمدان والعوني وآخرين .
* وفي المريخ برز حامد بريمة وصديق العمدة .
* هذا على سبيل المثال لا الحصر، أسماء كثيرة صنعت نجومية في خانات الدفاع والأطراف والارتكاز .
* وزاحموا بقوة نجوم الخطوط الأمامية وشاركهم النجومية .
* حققوا ذلك بفضل الموهبة والقوة والتطور والتخصص في الخانة .
* الآن على درب الكبار يسير النجم المنضبط أطهر الطاهر .
* أطهر يحقق بعض المستحيل وكل الممكن من خلال مسيرة قصيرة ولكنها حافلة بالعطاء الكبير .
* والنظر لتجربة أطهر القصيرة يجب أن يكون بكثير من الإعجاب وذلك لاعتبارات أبرزها أن أطهر لم يلعب في أي نادي في السودان خلاف الهلال .
* من البيت وللهلال .
* فقد كذب أطهر المقولة التي تقول إن اللاعب لابد أن يتدرج ويلعب درجات ومن ثم يأتي الهلال .
* أطهر فتح عيونو في الهلال وكانت مراهقته وأجزاء من طفولته في الهلال .
* تشبع بأدب الهلال وتدرج حتى وصل الفريق الأول .
* عندما التحق أطهر بالفريق الأول كان جسده نحيل وقد فطن لذلك واشتغل على نفسه كثيراً .
* عمل أطهر على بنيان جسده وأصبح صديق دائم للصالات .
* فتح جسمه كخطوة أولى ومن بعد أشتغل على نفسه فنياً .
* أبعد أطهر نفسه عن كل ما من شأنه أن يعيق تطوُّر لاعب الكرة .
* حرم على نفسه السهر والحوامة وركز في الكرة فكان له ما أراد .
* حتى قبل موسمين كان أطهر لاعباً عادياً، بل ربما لا يشكل غيابه عن التشكيلة أي أثر .
* استفاد من تجاربه ومن المدارس التدريبة المحتلفة .
* وأصبح اليوم النجم الأول بتشكيلة الهلال .
* تميَّز أطهر جاء من كونه لاعب يلعب الكرة السهلة .
* ما عندو فلسفة .
* كورتو واضحة وصريحة .
* ما بيعمل حاجة ما بقدر عليها .
* عشان كده كسب أطهر جميع المدربين الذين أبدوا إعجابهم بطريقته وتعامله مع الكرة .
* نجح أطهر في تحويل جبهة الهلال اليمنى لمنطقة حيوية ومهمة جداً .
* وقد أعاد للأذهان ذكريات يوسف محمد .
* أطهر الذي يلعب مهاجماً في الأصل، يصنع الآن الحدث في خانة الطرف .
* يقوم بواجبه على الوجه الأكمل ويزيد عليه بتسجيل الأهداف .
* كل المباريات الكبيرة والمهمة التي خاضها الهلال سجل فيها أطهر (النجم والأهلى والمريخ وبلاتينيوم) بخلاف المباريات الدورية الصغيرة .
* يقدم أطهر موسم ولا أحلى مع الهلال .
* ساهم بشكل كبير في بلوغ الهلال لهذه المرحلة المهمة .
* وننتظر منه الأفضل في مباراتي بلاتينيوم والأهلي إن شاء الله .
* مجلس الهلال من جانبه يجب أن يتحسَّب لأن الطلب على أطهر سيكون عالياً عقب انتهاء دور المجموعات .
* كل الأندية الأفريقية المعروفة ستتسابق من أجل ضم أطهر .
* وقطعاً هو سيكون وجهاً مشرقاً للكرة السودانية وللهلال .
* أطهر .. درس يجب أن يستفيد منه كل نجوم الهلال .
* الأصغر والأكبر من أطهر عليهم أن يتعلموا منه .
* شباب الهلال الذين تم تصعيدهم حديثاً عليهم أن يضعوا أطهر قدوة بالنسبة لهم .
* ونتمنى أن يقدم رئيس الهلال حافزاً خاصاً لهذا اللاعب حتى يرفع من روحه المعنوية .
* كما نتمنى من روابط الهلال أن تسعى لتكريم أطهر فذلك سيكون دافعاً له ولإخوانه .
* شكراً أطهر .. وتمنياتنا بمزيد من التألق والإجادة ونطلب منك الاجتهاد أكثر وكذلك الانضابط .
* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والبتاكلو ينفعك .
كانت هذه تفاصيل خبر أطهر الطاهر .. البتاكلو ينفعك !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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