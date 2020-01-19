أطهر الطاهر .. البتاكلو ينفعك !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* في كرة القدم عادة النجومية والشهرة تكون من نصيب (المهاجم) أو (صانع اللعب).

* يجد خط الهجوم حظ وافر من المدح والثناء.

* وتغني المدرجات والصحف للمهاجم القناص الذي يهز الشباك وتنسب له انتصارات الفريق .

* وذات الشيء يغني الناس لنجم الوسط الذي يصنع القون .

* هذه النجومية التي يحظى بها (المهاجم وصانع اللعب) مؤكد إنها مستحقة ولكن هذا لا يعني أن تكون النجومية قاصرة عليهم .

* صحيح هنالك مدافعين وحراس مرمى نالوا حظهم من النجومية والمدح ولكن بصورة أقل من نجومية (المهاجم وصانع اللعب) .

* كرة القدم يلعبها (11) لاعباً، وبالتالي الربح فيها جهد جماعي والخسارة فيها تقصير جماعي .

* في السودان هنالك نجوم لا حصر لهم حققوا نجومية عالية جداً رغم أنهم لا يلعبون في خانتي الهجوم والوسط وعلى رأسهم النجم الكبير طارق أحمد آدم وزير الدفاع .

* وأيضاً سبت دودو وشيخ إدريس وتنقا وياسر رحمة ومحمد حمدان والعوني وآخرين .

* وفي المريخ برز حامد بريمة وصديق العمدة .

* هذا على سبيل المثال لا الحصر، أسماء كثيرة صنعت نجومية في خانات الدفاع والأطراف والارتكاز .

* وزاحموا بقوة نجوم الخطوط الأمامية وشاركهم النجومية .

* حققوا ذلك بفضل الموهبة والقوة والتطور والتخصص في الخانة .

* الآن على درب الكبار يسير النجم المنضبط أطهر الطاهر .

* أطهر يحقق بعض المستحيل وكل الممكن من خلال مسيرة قصيرة ولكنها حافلة بالعطاء الكبير .

* والنظر لتجربة أطهر القصيرة يجب أن يكون بكثير من الإعجاب وذلك لاعتبارات أبرزها أن أطهر لم يلعب في أي نادي في السودان خلاف الهلال .

* من البيت وللهلال .

* فقد كذب أطهر المقولة التي تقول إن اللاعب لابد أن يتدرج ويلعب درجات ومن ثم يأتي الهلال .

* أطهر فتح عيونو في الهلال وكانت مراهقته وأجزاء من طفولته في الهلال .

* تشبع بأدب الهلال وتدرج حتى وصل الفريق الأول .

* عندما التحق أطهر بالفريق الأول كان جسده نحيل وقد فطن لذلك واشتغل على نفسه كثيراً .

* عمل أطهر على بنيان جسده وأصبح صديق دائم للصالات .

* فتح جسمه كخطوة أولى ومن بعد أشتغل على نفسه فنياً .

* أبعد أطهر نفسه عن كل ما من شأنه أن يعيق تطوُّر لاعب الكرة .

* حرم على نفسه السهر والحوامة وركز في الكرة فكان له ما أراد .

* حتى قبل موسمين كان أطهر لاعباً عادياً، بل ربما لا يشكل غيابه عن التشكيلة أي أثر .

* استفاد من تجاربه ومن المدارس التدريبة المحتلفة .

* وأصبح اليوم النجم الأول بتشكيلة الهلال .

* تميَّز أطهر جاء من كونه لاعب يلعب الكرة السهلة .

* ما عندو فلسفة .

* كورتو واضحة وصريحة .

* ما بيعمل حاجة ما بقدر عليها .

* عشان كده كسب أطهر جميع المدربين الذين أبدوا إعجابهم بطريقته وتعامله مع الكرة .

* نجح أطهر في تحويل جبهة الهلال اليمنى لمنطقة حيوية ومهمة جداً .

* وقد أعاد للأذهان ذكريات يوسف محمد .

* أطهر الذي يلعب مهاجماً في الأصل، يصنع الآن الحدث في خانة الطرف .

* يقوم بواجبه على الوجه الأكمل ويزيد عليه بتسجيل الأهداف .

* كل المباريات الكبيرة والمهمة التي خاضها الهلال سجل فيها أطهر (النجم والأهلى والمريخ وبلاتينيوم) بخلاف المباريات الدورية الصغيرة .

* يقدم أطهر موسم ولا أحلى مع الهلال .

* ساهم بشكل كبير في بلوغ الهلال لهذه المرحلة المهمة .

* وننتظر منه الأفضل في مباراتي بلاتينيوم والأهلي إن شاء الله .

* مجلس الهلال من جانبه يجب أن يتحسَّب لأن الطلب على أطهر سيكون عالياً عقب انتهاء دور المجموعات .

* كل الأندية الأفريقية المعروفة ستتسابق من أجل ضم أطهر .

* وقطعاً هو سيكون وجهاً مشرقاً للكرة السودانية وللهلال .

* أطهر .. درس يجب أن يستفيد منه كل نجوم الهلال .

* الأصغر والأكبر من أطهر عليهم أن يتعلموا منه .

* شباب الهلال الذين تم تصعيدهم حديثاً عليهم أن يضعوا أطهر قدوة بالنسبة لهم .

* ونتمنى أن يقدم رئيس الهلال حافزاً خاصاً لهذا اللاعب حتى يرفع من روحه المعنوية .

* كما نتمنى من روابط الهلال أن تسعى لتكريم أطهر فذلك سيكون دافعاً له ولإخوانه .

* شكراً أطهر .. وتمنياتنا بمزيد من التألق والإجادة ونطلب منك الاجتهاد أكثر وكذلك الانضابط .

* ونركب صافنات ونجيبه (هلالابية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والبتاكلو ينفعك .