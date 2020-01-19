الهلال يعبر القوز بخماسية معنوية.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ الاباتشي يسجل ثنائية ويصنع الثالث

▪︎ الشعلة يبصم بهدف واطهر الطاهر يسجل من ركلة جزاء والمايسترو الجديد عبده يكمل اللوحة بهدف خامس

▪︎ الهلال يرتاح اليوم ويواصل التمارين غداً الاثنين

▪︎ غياب ٣ من نجوم الوسط تخلق أزمة كبيرة

▪︎ التركيز على الصاعد مؤمن عصام كنجم متخصص في الارتكاز وفارس في الوسط

▪︎ الجهاز الفني يجهز ابوعاقلة وينتظر المفاجآت السارة ،،ويريح الثلاثي

▪︎ الحكم الجنوب افريقي غاب عن الكلاسيكو التونسي ويظهر للنجم مع الاهلي القاهري

▪︎ ردود أفعال كبيرة لتراجع السودان في الروليت الافريقي لمشاركات الاندية ،،

▪︎ بسبب المريخ وثنائي الكونفدرالية السودان يتراجع للمركز قبل الاخير

▪︎ دول قادمة من الخلف تهدد موقع السودان والمشاركة باربع فرق ،،

▪︎ الاهلي القاهري يختم استعداده للنجم الساحلي بمواجهة المقاولون العرب الليلة

▪︎ حقيقة مفاوضات الهلال للمدرب الفرنسي هوبر فليود مدرب النجم و قاهر المريخ …

▪︎ شكوك حول دخول المريخ طرفا في مفاوضات المدرب

▪︎قمة ملتهبة الليلة بين ليفربول ومانشيستر يونايتد في الممتاز الانجليزي

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# وديا وفي إطار تجهيزاته لمباراة بلاتنيوم في الجولة الخامسة لابطال افريقيا ، فاز الهلال على القوز بخماسية نظيفة ،،

ونقول بأنها مباراة احتفائية. استكشافية للمدرب النقر للتعرف على الفريق ولاعبيه قبل المواجهة المرتقبة والمهمة للهلال والتى يضع عليها آماله العراض،،

المباراة أقيمت في ظل غياب التجارب الكبيرة والتجاهل لاستقدام فريق خارجي ، طبعا لظروف الدوريات والتكاليف والمطالب الكبيرة للكثير من الفرق

البعض كان يرى إقامة معسكر خارجي في الطريق الى زيمبابوي وملاعبة اي فريق ،،

غابت تجارب الهلال القوية في ظل توقف الدوري وحتى تجربة هلال الابيض هرب منها الهلال ولا يمكن ان تكون المشكلة في خلاف او تحديد اليوم الذي تقام فيه ،،

يحدث هذا في وقت يلعب فيه خصما الهلال اشرس واقوى المباريات في الدوري

اليوم يلعب الاهلي اخر مبارياته الدورية قبل مواجهة النجم الساحلي عندما يواجه المقاولون العرب

وبالمناسبة الاهلي القاهري هو الخصم للهلال في صراع التاهل لان الكرة حتى الان تحت أقدام الفريقين ،،

الاهلي لم يكتف بالنجوم التى يكتظ بها كشف الفريق وتضم ٥ محترفين وانما استقدم هداف سنغالي قادم من الدوري النمساوي ،،

والاهلي استعاد خدمات عدد من لاعبيه المصابين وعلى رأسهم رمضان صبحي وقد يكون جاهزا للقاء النجم ولقاء الهلال ،،

ومع كل هذا نؤمل في الهلال وروح لاعبي الهلال وحماس لاعبي الهلال وجمهور الهلال عندما تحل ملحمة الاهلي ،،

ولكن قبل هذا دعونا نركز على مباراة بلاتنيوم ولابد من كسبها ، قبل ان نعود من هناك وندخل في حسبة برمة لو. ولو. ولو. لننتظر النجم يفعل لنا شيئا ،،

والحقيقة نقولها ان الاهلي منافسنا مدعوم من الكاف مثلما كان النجم مدعوماً هو الاخر ولايزال ، بدليل ان رئيس لجنة الحكام المقال اخيراً الجيبوتي وهو بالمناسبة مقيم في تونس والذي سبق وان اشرنا له قد تمت الإطاحة به مؤخراً بعد ان كثرت المجاملات للفرق التونسية ،،وخاصة ضد الهلال ،،

وكم وكم وكم من مرة طالبنا من ادارة الهلال تصعيد الشكاوي ودعمها بالفيديوهات وهي على قفا من يشيل ، ولكن لا جديد ولا نتائج ومن سوء الى سوء ،،واضح ان شكاوى الهلال تذهب لمواقع اتخاذ القرار ومن يقوم بالتعيينات ،، ويتجاهلونها

اعتقد ان دافع الظلم وحده يمكن ان يكون عاملا مرجحا ومساعدا للهلال

قذيفة من الاباتشي يمكن ان تخرسهم جميعا

وكذا صاروخ ارض جو من مهند الطاهر ،،

نعول كثيراً على لقاء بلاتنيوم ونتمنى ان يتجاوز الهلال ظروفه وغياباته ويحقق المطلوب ،،

نعم يغيب ولاول مرة ٣ لاعبي وسط مؤثرين الشغيل وابوعاقلة ويضاف لهم نزار حامد ،،

ومن الواضح ان معظم البدلاء لاعبي وسط هجوم وليس ارتكاز ، وقد يكون الوحيد المؤهل بجانب دراج هو مؤمن عصام. لكن خبرته اقل برغم انه اجاد من خلال الفرص القليلة التى أتيحت له في الدور التمهيدي والأول قبل الوصول للمجموعات ،،

وكل التعويل الان على بشة الصغير وسليم والقادم الجديد المايسترو عبدو عبدالرؤوف ،،

خيارات الدفاع. اكتماله وكذلك خط المقدمة خاصة بعد استقدام المحترفان الاباتشي عماد محسن والعاجي ديديه كاديو ان يغطوا على عجز او نقص خط الوسط ،،

بالتوفيق لهلال الملايين في ملحمته في مواجهة بلاتنيوم والعودة بنتيجة إيجابية ،،

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لحن الختام

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# فاز الهلال على القوز وديا بخماسية كان أبطالها او نجومها في التهديف العراقي الاباتشي عماد محسن صاحب الثنائية والذي صنع ايضا هدفا

وسجل اطهر الطاهر من ضربة جزاء ارتكبت معه ،،

وسجل وليد الشعلة ونتمنى ان يواصل في رحلة التهديف والا بتوقف

وسجل القادم الجديد المايسترو عبدو عبدالرؤوف هدفا مسجلا حضورا رائعا برغم دخوله كبديل في الشوط الثاني ،،

اراح المدرب جمال سالم والدمازين والضي واشرك يونس وابوجا والعاجي مع السمؤال في متوسط الدفاع واطهر و بويا اطراف وفي الوسط دراج ومؤمن عصام وفارس وبشة وفي الهجوم وليد الشعلة والاباتشي عماد محسن ثم شارك سليم و المايسترو عبده عبد الرؤوف..واسكندر .

الجهاز الفني منح الاعبين راحة اليوم الأحد لتتواصل التمارين غداً الاثنين تاهبا للمغادرة مساء الثلاثاء وفجر الاربعاء عن طريق الإثيوبية الى هراري،،،

دائرة القطاع والجهاز الفني لم يحل لغز لاعب الوسط ابوعاقلة وحكاية الكروت لانه لم تتم عملية التسليم والتسلم مع دائرة الكرة السابقة حتى الان

هل نال اللاعب كرتان ام ثلاثة

الان الجميع في انتظار الفرج او المفاجآت من الكاف من خلال اخر التقارير لمراقب المباراة ، وهذا معناه مرافقة اللاعب للفريق في كل الحالات والاهم ان يكون اللاعب جاهزا حتى ولو لم يشارك فبعدها هناك لقاء الاهلي والذي تتوقف نتيجته بالقدر الكبير على هذه المباراة بصرف النظر عن مباراة الاهلي والنجم ،،

# قلنا بالامس ان التوانسة طالبوا بالحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز ،لإدارة مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم ولكن الاتحاد الجنوب افريقي اعتذر على أساس هناك مباراة مهمة في الدوري ،،

الان الكاف اعاد الحكم الجنوب افريقي وعينه لمباراة الاهلي القاهري مع النجم الساحلي افريقيا ،،

# وقبل ان نخرج من تونس والتحكيم يحكم الكاميروني أليوم نيان لقاء الترجي والافريقي التونسي اليوم في الدوري ،،

# اثار الخبر الذي نشرناه بالامس عن موقف السودان ومشاركته الافريقية بأربعة فرق انه اصبح مهدد بسبب النتائج السالبة للثلاثي المريخ وفريقي الكونفدرالية اهلي شندي والخرطوم الوطني ووداعهما المبكر ، والأمر ليس متعلق بهذا الموسم وانما الثلاث مواسم الاخيرة ، ومعروف ان النقاط تحصد لنتائج خمس سنوات ،،

ردود فعل كبيرة لما كتبناه ولم يصدق البعض ان نقاط السودان تراجعت ل ٢٤ نقطة وتدحرج من المركز السابع للمركز قبل الاخير الحادي عشر وبعده تنزانيا فقط وهناك دول مجتهدة لتدخل حتى تمثل بأربعة فرق وعلى راسها ساحل العاج القريبة جداً وتحتاج لأربع نقاط لتدخل ومع نهاية الموسم وقبل انطلاقة البطولة القادمة قد تتغير الامور ،،

وهذه انتباهة للمريخ ان يركز شوية في المشاركة القادمة وكذلك من يمثلنا في الكونفدرالية حتى لا نترك الامر لفريق يقاتل وحده ،،

غداً ان شاء الله سنقوم بنشر الترتيب كاملا والذي يحوى اكثر من ٣٠ دولة وموقف السودان ،،

الاجمل ان الهلال حتى الان في المنافسة ويمكن ان تزداد النقاط في وقت فيه ان الفرق المنافسة بلدانها معظمها ودع مبكرا ،،

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الحالة

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# نعم اختار الهلال الخبير الفاتح النقر مدربا مؤقتا للهلال

ومن الواضح ان المهمة تتعلق بالبطولة الافريقية ومتى استمرار الهلال فيها من عدمها

ولهذا يمكن ان نصدق ويستوعب الكثيرون حكاية مفاوضات الهلال مع مدرب جديد

واضح ان راي الكاردينال في المدرب الوطني واضحة بعد عدة تجارب وحتى المدربين العرب ولكنه عاد ووقع في أقدار حمادة صدقي الذي لم يقوى على الاستمرار وتحمل الاوضاع او ان يكون قدر التحديات

وضح ان الهلال اكبر منه ومن طموحاته المحدودة في العمل مع اي فريق والجلوس او الاتكاء على المناطق الدافئة لا مشاركات ولا يحزنون ،،

الهلال بدأ مفاوضة الفرنسي هوبر فيلود مدرب شبيبة القبائل السابق والذي سبق وان درب العديد من الفرق على راسها النجم الساحلي ، النجم الساحلي الفريق المعروف بطل العرب قاهر المريخ

خبرته وتجاربه جيدة واطاح بالمريخ في الزمن القاتل بريمونتادا لم يصدقها ابراهومة حتى الآن مع شبيبة القبائل ..

المدرسة الفرنسية صاحية إنجازات وسبق لمواطنه رومير أن حقق كاس العرب مع النجم على حساب الهلال السعودي

والمشكلة الوحيدة في المقابل وكان اخر مرتب يتقاضاه ١٨ ألف دولار في حين ان حمادة صدقي المتواضع دفع له ١٥ ألف دولار وكمان معاه مساعد يعني يمكن ان يصل لهذا المبلغ ،،

نقول للكاردينال اعقلها وتوكل على الله ،،

لن نلتفت للأخبار المريخية التى تقول ان المريخ هو الاخر دخل في مفاوضات مع المدرب اذا كان اخر مدرب درب المريخ تم الاتفاق معه بمبلغ اثنان الف دولار فقط ،،،