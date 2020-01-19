إرتفاع كبير في اسعار مواد البناء بأسواق الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شهدت مواد البناء بأسواق الخرطوم اليوم الاحد، ارتفاعًا بالاسعار حيث بلغ سعر سيخ الأسعد (4 و 5) لينية 63,000 جنيه و 3 لينية 65,000 جنيه و8 ملي شرشر 68,000 جنيه .
ووفقًا لما نشرته وكالة الانباء سونا فقد بلغ سعر سيخ أبانوب (4 و 5) لينية 62,000 جنيه ووصل سعر سيخ أوميقا (4 و 5) لينية 59,000 جنيه و 3 لينية 61,000 جنيه وبلغ سعر سيخ القاسم (4 و 5) لينية 58,500 جنيه وسيخ جياد (4 و 5) لينية 64,000 جنيه، أما سيخ الامجد فقد وصل سعر (4 و 5) لينية إلى 61,000 جنيه وبلغ سعر سيخ فرونايل (4 و 5) لينية 59,000 جنيه .
وعزا عدد من التجار هذه الزيادات في الأسعار لارتفاع أسعار الدولار وحول أسعار الأسمنت فقد كشفت الجولة تذبذبا في الأسعار ، حيث بلغ سعر أسمنت عطبرة 9,800 جنيه للطن، بينما بلغ سعر أسمنت صخر 9,600 للطن.
فيما يتعلق بأسعار الرملة فقد وصل سعر قلاب الرملة الكنجر 6 متر إلى 5,500 جنيه أما سعر قلاب الرملة الحمراء 6 متر بلغ 5000 جنيه ووصل سعر لوري الطوب 4 ألف طوبة 12,500 جنيه وتختلف الأسعار باختلاف الموقع لاختلاف أسعار الترحيل.
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