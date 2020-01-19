كندا: نخطط لزيادة العلاقات التجارية مع السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت كندا” الأحد” دعمها للحكومة الإنتقالية، وكشفت عن تخطيطها لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى نسب أعلى، وتعهدت بتقديم خبرتهم لدعم الحكومة السودانية في ادارة مجال الزراعة والنفط والغاز

وأكد سفير كندا لدى السودان ادريان نورفولك لدى مخاطبته ورشة” دور الكفاءات السودانية الكندية في نقل المعرفة” أن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين الذي تم الاسبوع الماضي والذي يهدف إلى تبادل السفراء يخدم غرض دعم الحكومة الإنتقالية بصورة كبيرة، مشيرا إلى توقيع اتفاقية شراكة بين شركة كندية واخرى سودانية في مجال انتاج الحبوب المحسنة.

من جانبه دعا عضو المجلس السيادي حسن محمد ادريس قاضي كندا إلى دعم السلام بالسودان خاصة وان السودان في ظل فترة جديدة وانفتاح مع العالم.