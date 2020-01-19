المنتخب الوطني يوالي تحضيراته لودية إريتريا

التاريخ: 19-يناير-2020
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تقلد رمضان كابتنية المنتخب الذي يواجه إريتريا 25 يناير الحالي بأسمرا في طريق إعداده لتصفيات نهائي كأس العالم وأمم إفريقيا..
وكان المنتخب الوطني السوداني لكرة القدم الأول بحسب صحيفة اليوم التالى قد رفع نسق تحضيراته للمواجهة، عبر حصة تدريبية ساخنة على ملعب الخرطوم الوطني، وذلك تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة الكابتن خالد بخيت المدرب العام والمدير الفني المكلف؛ والكابتن محمد موسى المدرب المساعد، والدكتور عبدالعظيم جابر اخصائي الاحمال ، والكابتن عيسى الهاشماب مدرب الحراس، بوجود المدير التنفيذي للمنتخب الأستاذ حسين الياس،
واشتمل المران على تمارين بدنية مكثفة باستخدام الكرة، قبل أن يتم تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية، وجرت تقسيمة بمنتصف الملعب في خاتمة المران؛ شهدت إحراز عدد من الأهداف..
وحظي المران بحضور إداري مقدر من جانب تمثيل الاتحاد السوداني للكرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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