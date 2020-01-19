ضوابط جديدة وخطة لوضع معالجات عاجلة لمشكلة المواصلات بالخرطوم

أقرت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة بالبلاد، ضرورة استمرار ولاية الخرطوم في صيانة طرق المواصلات العامة الرئيسية والفرعية واستيراد مواعين نقل حديثة بسعات كبيرة .

وعقدت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة اجتماعاً اليوم (الأحد) بحسب صحيفة الصيحة، برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، واستعرض خطة تحسين النقل والمواصلات بولاية الخرطوم قدمها محمد ضياءالدين مدير عام مواصلات ولاية الخرطوم .

وتهدف الخطة لوضع معالجات عاجلة من خلال لجان مختصة وإعادة تأهيل وصيانة البصات المتعطلة إضافة إلى استجلاب بصات حديثة وفقاً للمواصفات العالمية.

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وأكد الاجتماع، ضرورة الاستفادة من تفعيل الرقابة على المواصلات بمحطات التوقف ومحطات الوقود، وتخصيص رقم للبلاغات عن مخالفات المواصلات، بجانب تحديد خطوط دائرية للمواصلات وتكثيف الوجود الشرطي في الطرق الرئيسية والمواقف والكباري لمراقبة تكدس المركبات وتفادي الأعطال المفاجئة، وزيادة محطات الوقوف لقطار المواصلات وربطها بأماكن تجمع المواطنين.

وتطرق الاجتماع لتقرير اللجنة الفرعية لدراسة موقف المواصلات بولاية الخرطوم، وتناول تفعيل دور الشركة العامة لمواصلات الخرطوم وإزالة المخالفات والظواهر السالبة في الطرق الرئيسية ومواقف المواصلات والعمل بنظام البطاقة والكروت لتزويد المركبات العامة بالوقود.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)