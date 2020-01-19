المحكمة العليا توجه بسماع الطبيب الشرعي في قضية مقتل شاب بساطور

وجهت المحكمة العليا بسماع الطبيب الشرعي في إعادة محاكمة متهمين بقتل شاب طعناً بسكين على خلفية اتهام شقيقة المجني عليه لشاب بسرقة هاتفها في بحري بعد تداولها لملف البلاغ للإدلاء بأقواله لمعرفة ما إذا كانت الضربة التي سددها المتهم الثالث تسببت في الوفاة عقب طلب قدمه دفاع المتهمين طاعناً في عقوبة الإعدام الصادرة في مواجهة موكله.

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وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من الشاكي يفيد فيه بأن شخصاً توفي إثر تلقيه طعنات بسكين على يد جيرانه في الشارع العام في بحري. عليه سارعت قوة من أفرادها إلى مكان الحادث يرافقهم فريق من الأدلة الجنائية واتخذت كافة الإجراءات الأولية بتصوير ورسم كروكي لمسرح الجريمة فيما أحالت الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بواسطة الطبيب الشرعي فيما دونت بلاغاً بالحادثة وأوقفت المتهمين الذين أشارت إليهم أصابع الاتهام وأخضعتهم للتحقيقات بموجب ما نسب إليهم من اتهام بقتل المجني عليه عمداً.

وكشفت التحريات وفق صحيفة اليوم التالى بأنه وفي يوم الحادث دار شجار بين المتهمين وجارهم المجني عليه واستل أحدهم سكيناً سدد له طعنتين بالسكين فيما اعتدى عليه بقية المتهمين مما تسببوا في وفاته وأوصت النيابة عند اكتمال التحريات بتقديمهم للمحكمة لمخالفتهم المادة(13021) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وصدر قرار ضدهم بالقتل شبه العمد لاستفادتهم من المعركة المفاجئة بالسجن (5) سنوات ودفع الدية الكاملة إلا أن محامي الاتهام الأستاذ المصباح عبدالله نصرالله طعن في القرار فصدر قرار بإعادة محاكمتهم بتهمة الاشتراك في القتل العمد وحوكموا بالإعدام شنقاً حتى الموت فاستأنف الدفاع القرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)