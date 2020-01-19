قنوات السعودية توجه ضربة جديدة لبي إن سبورت

التاريخ: 19-يناير-2020
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حصلت قنوات السعودية الرياضية عصر اليوم الأحد على حقوق النقل الحصري لكأس ملك إسبانيا الذي كان ينقل حصريا على قنوات بي إن سبورت.وفق ماذكرت صحيفة اليوم التالى
وسيكون عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع متابعة مجانية لنهائي الكأس.
يذكر أن قنوات السعودية الرياضية كان قد نقلت نهائي كأس السوبر الإيطالي والإسباني التي كانت تنقل حصريا على بي إن سبورت.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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