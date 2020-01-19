بالفيديو: عامل نظافة يحمي الشيخ محمد مصطفى عبد القادر (بالمكنسة) وداعية يلمح بجواز استخدام (العصا والسكين) في الدعوة

دعا احد الدعاة المنتمين الى جماعة انصار السنة المحمدية الى عدم استحقار اي وسيلة تساهم في الدعوة معددا كثير من الاشياء موضحا بانها تساهم فيها من ضنها العصا والسكين حيث قال:(العصاية بتساهم في الدعوة .السكين بتساهم في الدعوة وجودها ساكت بتساهم في الدعوة .دخيلة ايدك في جيبك بتساهم في الدعوة فهمك بساهم في الدعوة يعني ما تستحقر الحاجة).

وضرب الداعية مثلا بعامل نظافة كان يستخدم مكنسته في حماية الداعية المعروف الشيخ محمد مصطفى عبد القادر بمنع الذين يثيرون الشغب في محاضراته في منطقة الخرطوم قائلا:(واحد من اخوانا كان بشتغل كناس واحد من الكناسين بتاعين الشوارع ديل اسمه مهنا .. دا كان بنتهي من شغلو بجي بي قفتو والمكنسة بتاعتو دي بمسك المكنسة بي فوق وتبقى القناية بي تحت شيلا زي عصاية في ناس كان بجو بعملو شوشرة فالزول البعمل شوشرة بقيف جنبو اول ما بدا يشوشر بخت لي القناية في رجلو وبعصرها هو زول ما شاء الله ربنا اداهو يعني بنية كويسة فقالو الزول براحة بيسحب رجلو وياخد بعضوا وبمشي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)