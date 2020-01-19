السيادى اهمية قصوى للسلام والاستقرار الاقتصادى

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي ايلاء مؤسسات الفترة الانتقالية تحقيق السلام والاستقرار الاقتصادي اهمية قصوى .

وأوضح قاضي بحسب وكالة السودان للانباء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة دور الكفاءات السودانية الكندية في نقل المعرفة، التي نظمها جهاز شؤون السودانيين بالخارج بالتنسيق مع السفارة الكندية بالخرطوم، بفندق كورال بالخرطوم اليوم، أوضح أن ترفيع التمثيل الدبلوماسي إلى السفراء بين السودان وكندا الاسبوع الماضي سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي نقل المعرفة وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية لمصلحة الشعبين .

وابان سيادته أن كندا ساهمت بشكل ملموس في تحقيق السلام في السودان ولها مشروعات تنموية في مجالات مياه دارفور ومشروع الغابات في كردفان وغيرها من المشروعات الداعمة للاقتصاد السوداني .

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وأستعرض شيخ إدريس ما يتمتع به السودان من موقع استراتيجي وامكانيات وثروات ضخمة يمكن الاستفادة منها لأحداث التنمية والتطور، داعيا دولة كندا إلي الاضطلاع بدور محوري في تحقيق السلام ودعم الاقتصاد في السودان، واشاد بجهود جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج في نقل المعرفة والاستفادة من خبرات السودانيين بالخارج.

من جانبه أشار د. عبد الرحمن سيد احمد الأمين العام لجهاز المغتربين بالإنابة إلى أن برنامج نقل المعرفة بالتنسيق مع السفارة الكندية يهدف إلى الاستفادة من الخبرات المهاجرة وتوظيف الهجرة من أجل التنمية ودمج الاقتصاد المهاجر في الاقتصاد الوطني وتعميق الوعي ونقل المعرفة في القضايا التي تشكل مفتاح أساسي للتطور والتنمية.

واضاف ان هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الرصيد المعرفي من خلال الاستفادة من الخبراء والعلماء السودانيين بالخارج والخبرات الكندية.

وعلى ذات الصعيد اكد سفير دولة كندا بالسودان السيد اندريان نورفلوك أن بلاده تدعم الحكومة الانتقالية من أجل التحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام، وأن تنظيم الورشة يأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين إلى جانب نقل المعرفة وتبادل المعارف، وان بلاده لديها خبرات واسعة في مجالات الزراعة والنفط والغاز يمكن الاستفادة منها في دعم الحكومة والشعب السوداني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)