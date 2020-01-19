العثور مهاجرين غير شرعيين بالصحراء وترحلهم إلى دنقلا

التاريخ: 19-يناير-2020
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عثرت القوات المشتركة السودانية الليبية على (107) من المهاجرين غير الشرعيين من دولة مجاورة في الصحراء وتم ترحيلهم إلى مدينة دنقلا بالولاية الشمالية حسبما ذكرت صحيفة الصيحة.
وأوضح العقيد الركن انور عبدالله نقودي، قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بأن قواتهم وأثناء قيام القوات بالتمشيط في الصحراء عثرت على (107) مهاجرين غير شرعيين في الصحراء.
وأكد انه تم إيواءهم داخل مواقعنا العسكرية لمدة 48 ساعه وتم خلالها تقديم الخدمات الطبيه والغذاء حتي تحسنت حالتهم الصحية ومن ثم ترحيلهم إلى دنقلا وتسليمهم لشرطة الجوازات بالولاية.
من جانبه المقدم ملاذ محمد سرور رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية من استعادة القوات المشتركة استعادة (107) مهاجرين غير شرعيين عثروا عليهم في الصحراء وهم في حاله يرثي ليها .
وناشدت القوات المشتركة المواطنين أن يكونوا أكثر حرصاً على أرواحهم وعدم محاولة القيام بالهجرة الغير شرعيه حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت رحمة عصابات الاتجار بالبشر.
وأكدت القوات المشتركة السودانية الليبية انها ستظل عيناً ساهرة لأمن الحدود والمواطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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