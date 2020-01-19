الهلال يكتسح القوز وديا وراحة للاعبين اليوم

أنهى فريق الهلال العاصمي تجربته الودية مع القوز، أحد أندية الدرجة الأولى بالخرطوم، وفق ماذكرت صحيفة اخر للحظة على وقع فوز ساحق، بلغ خمسة أهداف دون رد، مساء أمس السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء، وهي التجربة الوحيدة قبل سفره إلى زيمبابوي الأربعاء المقبل، لمواجهة بلاتينيوم ستارز، السبت المقبل، في الجولة الخامسة، قبل الأخيرة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقّع المهاجم العراقي، عماد محسن، على أول أهداف المباراة، والهدف الأول له بعد انتدابه قبل نحو أسبوعين قادماً من الزوراء، لمدة عام واحد، في وقت تكفل فيه برابع الأهداف، ويدين الفريق الأزرق في الأهداف الثلاثة المتبقية للمدافع أطهر الطاهر، والمهاجم وليد الشعلة، والوافد الجديد عبدالرؤوف، الذي قدم نفسه بصورة مميزة في أول مناسبة بعد انتقاله من الهلال الأبيض، في آخر يوم للميركاتو الشتوي، الذي انتهى 10 يناير الحالي.

وجاءت الودية بطلب من المدير الفني الجديد، الوطني الفاتح النقر، في ظل توقف مباريات الدوري السوداني الممتاز، بغرض إعادة الفريق لأجواء المباريات، والتحضير للموقعة الأفريقية الحاسمة، التي يستهدف فيها الفوز أو التعادل، حتى يدخل الجولة السادسة والأخيرة، أمام ضيفه الأهلي المصري، مطلع فبراير المقبل، بشعار الانتصار، ليكتب عودته إلى الدور ربع النهائي بعد غياب منذ العام 2012م.

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وجرت التجربة بعيداً عن أعين الجماهير والإعلام، بقرار من النقر، الذي يعمل لتهيئة الأجواء للاعبيه، وإعادة صياغة فريقه، في ظل غياب عناصر مؤثرة، نحو ثنائي الارتكاز أبوعاقلة عبد الله، ونصر الدين الشغيل، عن الجولة الأفريقية المنتظرة، لعامل الإيقاف بالبطاقات، وقد ظهر محمد دراج، ومؤمن عصام في الوظيفة، وغاب المدافع عمار الدمازين عن المشاركة، إلى جانب المهاجم محمد موسى الضي، الذي تدرب مع الشغيل وأبوعاقلة، على هامش المباراة.

إلى ذلك أعلن الجهاز الفني الهلالي، عن راحة للاعبين اليوم الأحد، على أن يعاودوا التدريب يومى غداً الاثنين، والثلاثاء، قبل المغادرة إلى زيمبابوي فجر الأربعاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)