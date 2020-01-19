تفاصيل جديدة في قضية جزارين قتلا شاباً بسبب فتاة

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري لأقوال شاهدي الاتهام، في قضية اتهام جزارين بقتل شاب طعناً بالسكين، أثر خلاف دار بينهم بسبب فتاة، وذلك بمنطقة الحاج يوسف،

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وقال الشاهد الثالث بحسب ما ذكرت صحيفة اخر لحظة بإن المجني جارهم بالحي، وقبل الحادثة حضر إليه المتهم الأول، وسأله عن منزل المجني، وسرد له بأن المجني عليه قد قام بطعن شقيقه، ومن ثم شاهد المتهم الأول يخرج من منزل المجني عليه، ونفى الشاهد بأن المتهم الأول عند الالتقاء به لم يكن يحمل أداءة، وأشار شاهد الاتهام الرابع الى أن المجني عليه صديقه، وقبل الحادثة بيوم كان برفقة المجني بالشارع العام وأثناء حديثه بالهاتف، وبمضي فترة قصيرة إلتفت الي الخلف وشاهد المجني والمتهم الثاني يتشاجران، كما أن المجني عليه كان يحمل سكيناً، ومن ثم ركض المتهم الأول ولحق به المجني عليه وبعدها شاهد أثر جراح على يد المتهم،

وفي يوم الحادث إلتقى بالمتهم الثاني، ودون أسباب قام بتسديد لكمة له، ومن ثم جاءه شقيقه الأول وأخذ السكين من شقيقه موضحاً بأنه أصيب، وعندها جاء المجني عليه وآخر بغرض إسعافه، إلا أن المتهم الأول حضر اليهم، وكان يحمل سكيناً، وعندها حاول المجني عليه إخراج ساطوره، مما تسبب في وقوع عراك بينهما، مضيفاً أنه سمع صراخ المجني عليه، وبعدها شاهده يسقط أرضاً، واوضح شاهد الاتهام الرابع بأنه بعد مضي عدة ساعات علم بوفاة المجني عليه، مشيراً الى أن سبب الشجار الذي حدث بين المتهم الثاني والمجني عليه، هو فتاة للمتهم الثاني والمجني عليه من خلال علاقة عاطفية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)