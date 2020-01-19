صلاح يكشف سبب معاناته أمام مانشستر يونايتد

لماذا لم يسجل أبدًا في شباك مانشستر يونايتد؟

أجرى محمد صلاح مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس” قبل اللقاء المرتقب الذي سيجمع فريقه ليفربول بغريمه التقليدي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد روود” في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف الفرعون عن سبب معاناته كلما اصطدام بالشياطين الحمر، سواء بألوان ناديه اللندني السابق تشيلسي أو فريقه الحالي، على أمل أن يفك عقدته مع شباك المنافس التاريخي للريدز.

وقال صلاح “يمكن رؤية حماس الجماهير قبل وأثناء مباراة مانشستر يونايتد، دائمًا يريدون الفوز بهذه المباراة”، وذلك في الوقت الذي لم يفز فيه أحمر الميرسيسايد على يونايتد سوى مرتين فقط في آخر 11 مواجهة مباشرة بينهما.

وأضاف “نعم هناك منافسة كبيرة وهذا أمر مهم للغاية، ولكن كلاعب لا يوجد عليك نفس الضغوط، فقط في الجزء الخلفي من عقلك، تفهم جيدًا أن الجماهير تدفعك إلى الأمام لتؤدي بشكل أفضل وتقدم أفضل ما لديك، لكن من الضروري التعامل معها على أنها مباراة عادية، لأنك تحتاج الثلاث نقاط والمضي قدمًا”.

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وعن سبب تمنع شباك يونايتد عليه، قال “أعتقد أن مانشستر يونايتد يلعب ضدي بطريقة مختلفة عن بعض اللاعبين الآخرين، فهم يدافعون بطريقة مختلفة، إنه تحدٍ، لكنني سعيد بذلك طالما الفريق يحقق الفوز”.

من جهة أخرى، تحدث عن تطور مستواه مع الريدز والطريقة التي عدل بها مركزه من جناح إلى مهاجم، قائلاً “في الموسم الأول هنا كنت ألعب كجناح، بعد ذلك الموسم الثاني كان تحديًا حقيقيًا، لأرى ما يمكنني القيام به في مركز الجناح، وأنا أعرف أنني تحت رقابة اثنين مدافعين”.

وأضاف “اضطررت إلى تغيير مركزي، والآن أحيانًا أحصل على مهام داخل الملعب وأحيانًا في مركز رقم 9، لقد كان تحديًا لأقوم بهذا التغيير، لكني أعتقد أنني بحالة جيدة، كأفضل هداف للفريق مرة ثانية، وهذا شيء رائع”.

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وعن الضغوط، قال “دائمًا ما يكون هناك الكثير من الضغوط عندما تلعب في أعلى مستوى تنافسي، وأيضًا عندما تفوز بالبطولات والجوائز الفردية، بالطبع هناك توقعات كبيرة، لكن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هو التركيز على عملك والقيام به بشكل صحيح في كل مباراة”.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيخوض قمة اليوم وهو في صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة، بفارق 13 نقطة ومباراتين أقل من الوصيف مانشستر سيتي، بينما يونايتد فيحتل المرتبة الخامسة برصيد 34 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)