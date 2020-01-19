الكاردينال يتبرع بكميات من اللحوم لغذاء أسود ” حديقة القرشي” الجائعة

قال الناشط في العمل الطوعي د. أنور أحمد عثمان، على صفحته بفيسبوك يوم الأحد، أن رجل الاعمال السوداني المعروف ( أشرف الكاردينال) قد تكفل بكميات من اللحوم لغذاء أسود ( حديقة القرشي) الجائعة، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وأضاف (أنور) بأن جلسة لساعات واجتماع مطول ونقاش مستفيض كنا جزء منه ومعي الاستاذة منى حربي، مع ادارة حديقة القرشى وممثلي الحماية البرية، بشأن الاسود الهزيلة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واوضح مدير الحديقة ان الاسود ليست جائعة لا تأكل، بل هي مريضة، وأن الصرف عليها مكلفاً.
وكشف (انور) عن تبرع الكاردينال اليوم بكميات من اللحوم لاطعام حيوانات الحديقة بما فيها الأسود.
كما كشف عن إهمال واضح للحديقة، إذ أنهم لاحظوا خلال جولتهم بقذارة اقفاص الحيوانات وروائح نتنة تزكم الانوف تنبعث منها.
وكانت صور الأسود الهزيلة قد لاقت ردود فعل واسعة داخلياً وخارجياً، بعد أن قام أحد زوار الحديقة بنشرها على فيسبوك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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