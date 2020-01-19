عاجل.. السودان والكوميسا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال بناء القدرات والتمويل

الأحد 19 يناير 2020 وقعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا، بحضور الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" شيلسى كابويبا، ووزير الصناعة والتجارة السودانى مدني عباس مدنى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تهدف الاتفاقية للتعاون بين اتحاد سيدات الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة لدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى والارتقاء بسيدات الأعمال فى السودان خاصةً فى مجال بناء القدرات والتدريب والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي. وقعها عن الجانب السودانى وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبد الله، وعن اتحاد سيدات الأعمال الكوميسا روس نيجاش.

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