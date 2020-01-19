عاجل.. السودان يرحب بمؤتمر برلين ويحتج على عدم مشاركة دول جوار ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

كتب محمد أمين

أعلن السودان اعتراضه على عدم دعوة دول جوار ليبيا للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا،واصفا الدعوة بالانتقائية ولاتقوم على أسس واضحة.



ورحب بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا ويأمل أن يكون وقفاً مستداماً، لأنه بدون وقفٍ للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم (الاحد) أن دول جوار ليبيا ظلت تلعب دور أساسي في المساعدة لحل سلمي للمشكل الليبي.

وأضاف البيان كان المنطق والعدل والحرص على إنجاح مؤتمر برلين يقتضي مشاركتها.

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وأكد قدرة السودان على المساهمة الإبجابية في الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين للوصول للحل السلمي السياسي بما يعزز أمن واستقرار الإقليم.

واشارت إلى إسهام السودان في معالجة الأزمة في ليبيا بإستضافته مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمشاركة جميع هذه الدول وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، وممثلي الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.

واضاف البيان أن السودان لا يزال يضطلع بدور كبير في جهود السلام في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى،وذلك لقناعته أن السلم والأمن والإستقرار في الإقليم.

واعلن السودان ترحيبه بجهود ألمانيا بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا لعقد مؤتمر دولي جامع حول ليبيا بهدف إقرار وقفٍ دائم لاطلاق النار .

ودعا للالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، بما يساعد على إطلاق عملية سياسية في ليبيا تُفضي إلى توافق وطني يحقق الإستقرار ويجسد تطلعات شعبها.