“يختلف عن حُكّام الخليج” .. أديب يمني يشعل “تويتر” بتغريدة عن السلطان هيثم بن طارق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الكاتب والأديب اليمني خالد الرويشان، إنّ سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق يختلف كلياً عن كلّ حكام دول الخليج.

وأضاف في تغريدةٍ له عبر “تويتر” حظيت بتفاعلٍ كبير من المغرّدين أنّ “هذه هي المرّة الأولى في تاريخ العرب التي يصبحُ فيها وزيرٌ للتراث والثقافة حاكمًا لدولةٍ عربية”.

لكنّ الأهم –بحسب الرويشان- أيضًا أنها المرّة الأولى التي يكون فيها هذا الحاكمُ خرّيجًا متفوّقًا من جامعة أكسفورد الأعرق والأشهر في العالم.

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.

خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات.