موجة احتجاجية عنيفة وسط بيروت والمحتجون يهتفون ضد السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تشهد لبنان موجة احتجاجية عنيفة منذ أيام بلغت ذروتها اليوم، السبت، وسط بيروت حيث نشبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي هاجمها محتجون غاضبون بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير بشكل غير مسبوق، قبل أن تردّ بإطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع.

وانطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت تحت عنوان «لن ندفع الثمن»، احتجاجاً على التأخير في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار الاقتصادي.

وقبل وصولها إلى وسط بيروت، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلاً مؤدياً إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

موقف البطريرك من موضوع تنحي الرئيس ميشال عون غير مفاجئ . انما تمنياتنا ان يمعن غبطته النظر في إداء العهد و يحكم بالعدل اولا . الموقع لا يحفظ الطائفة بل الطائفة هي التي تحفظه و عند اللزوم تنقذه من الانهيار المعنوي كما هو حاصل اليوم #لبنان_ينتفضِ

وأقدم هؤلاء، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية على رشق قوات الأمن بالحجارة ومستوعبات الزهور. كما عمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.وردّت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه ومن ثمّ الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة أظهرت هتافات للمتظاهرين منددة بسياسات الحكومة، وهاجمت الهتافات أيضا النظام السعودي باعتباره الداعم للنظام الحالي في لبنان.