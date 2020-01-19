“أنصار الله” تلحق خسائر فادحة في صفوف الجيش اليمني بمواجهات في حجة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، إلحاق خسائر بالجيش اليمني التابع للحكومة هادي، بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت الجماعة، عبر قناة “المسيرة” الناطقة باسمها، إن قواتها “شنت عملية هجومية مباغتة على مواقع للجيش جنوب غربي مديرية حيران الواقعة شمال غربي حجة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العسكريين”.

في سياق آخر، جدد طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، غاراته على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، أن “طيران التحالف نفذ 3 غارات على مواقع لأنصار الله في سلسلة جبال يام الاستراتيجية الممتدة كيلومترات من منطقة الفرضة في نهم إلى مفرق الجوف”، مشيرا إلى أن الغارات تأتي غداة مواجهات شهدتها السلسلة الجبلية التي يتقاسم الجيش و”أنصار الله” السيطرة عليها.