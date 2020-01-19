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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفي رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فضّ الاعتصام علاقته بالقانون الجديد الذي أعلنه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان والخاص بتقييد حق التظاهر.
وأكّد في الوقت ذاته تقديمه لمشروع قانون لحماية المواكب والاجتماعات قبل شهر.
وقال أديب في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأحد””قدّمت مشروع قانون لحماية المواكب والاجتماعات العامة وهو جزء من قوانين بديلة للقوانين القمعية التي كانت موجودة في النظام البائد.
وفنّد ما أثير حول أنّ القانون الذي قدّمه يتطابق مع قانون النظام البائد الذي يشترط الحصول على إذن لتسيير المظاهرات.
وأردف” لا توجد في القانون مادة تتطلّب من منظمي المواكب الحصول على إذن من السلطات وإنما إخطارها بتوفير الحماية للموكب”.
باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فضّ الاعتصام: لا علاقة لي بمشروع تنظيم التظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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