عرمان: نحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من فترة انتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الحركة الشعبية جناح مالك عقار، رئيس وفد التفاوُض ياسر عرمان، إنّ الحديث عن تمديد الفترة الانتقالية ورد في “مسار دارفور” ولم يُناقش داخل الجبهة الثورية.

وأضاف لـ(الصيحة) أمس، أن المسار الذي نعمل به لم يرد فيه هذا الحديث ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من فترة انتقالية، وإذا كانت هناك جهة داخل الجبهة تريد أن تطرح هذه الرؤية ستخضع للنقاش داخل أطر وقيادة الجبهة الثورية، وأضاف بأن السلام مطلب رئيسي للثورة السودانية ويرتبط بقضايا حيوية مثل إصلاح القطاع الأمني وبناء جيش مهني قابل للتنوع، وأن “قوات الدعم السريع” والقوات المسلحة وقِوى حركات الكفاح المسلح قادرة على بناء جيش جديد وقطاع أمني قوي يمثل كل السودان ويدافع عن مصالحه، وقال عرمان إنه يجب ألا ينهار السودان وألا ينضم لنادي الدول الفاشلة التي انهارت، وأكد ضرورة إنهاء الحرب وإصلاح الاقتصاد واستكمال الثورة، وضرورة إصلاح العلاقة بين قِوى الحُرية والتّغيير والجبهة الثورية، ودعا لإصلاح كل الأخطاء التي وقعت بين الطرفين.