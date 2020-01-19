البرهان يلتقي بالسفير الصيني بالخرطوم ماتشن جين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تطلع السودان لتطوير علاقاته مع الصين خاصة في مجال التعاون العسكري المشترك وفي مختلف المجالات، بالاستفادة من التقنية الصينية الحديثة.

والتقى البرهان في مكتبه بالقيادة العامة اليوم “الأحد” بالسفير الصيني بالسودان ماتشن جين.

وأكد البرهان خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ونوه إلى أهمية إستثمارها بصيغة جديدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وعبر عن تقديره للقيادة الصينية لجهودها في دعم السودان في المحافل الدولية وإقرار الاستقرار والسلام ودعم الاقتصاد السوداني.

من جانبه، أكد السفير ماتشن، دعم بلاده للاستقرار بالسودان وكل ما يؤدي لتحسين الأوضاع في كافة المجالات المدنية والعسكرية.