قبائل برقة الليبية تهدد بالإغلاق الكلي لآبار النفط وحمل السلاح ضد القوات الأجنبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر من قبائل برقة عزمها استمرار عمليات إغلاق الحقول النفطية حتى الوصول إلى صفر إنتاج نفطي في عموم ليبيا.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ “سبوتنيك”، اليوم تمكنت القبائل من إغلاق أكثر من 300 بئر في المناطق النفطية وأن المناطق الغربية تجهز لعملية الإغلاق على مدار اليوم والغد.

المعلومات ذاتها أكدها الشيخ السنوسي الحليق شيخ مشايخ قبيلة زوية بقوله إن العمل والتنسيق لإغلاق كافة حقول وآبار النفط في كامل التراب الليبي مستمر على مدار الساعة.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” الأحد، أن الخيار الشعبي الآن أمام أي تدخل أجنبي هو حمل السلاح من جميع فئات الشعب ومواجهة أي تدخل أجنبي.

وعن طلب قوات حماية دولية لحماية النفط، أضاف:” نحن من يحمي الحقول النفطي ونحن نمتلك 99% من الأراضي الليبي، كما أن جميع الحقول النفطية والموانيء تحت أيدينا ونحن من يقرر حمايتها وإغلاقها أو فتحها”.

وأشار إلى أن البعض كان يريد تدمير الحقول والآبار النفطية إلا أن بعض القبائل دفعت دون ذلك والاكتفاء بالإغلاق فقط.

وأشار إلى أنه عمليات الإغلاق مستمرة بشكل تدريجي، وأن الآبار التي أغلقت حتى اليوم بلغت 372 بئر لشركة الخليج المنتجة للنفط، وأنه يتم العمل للوصول للإغلاق النهائي.

من ناحيته قال مفتاح أبو خليل عميد بلدية الكفرة، إن جميع القبائل متفقة على رفض أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، الأحد، أن المطالبة بقوات حماية دولية، يعبر عن مطالب جماعة “الإخوان” التي شعرت بأن الشعب الليبي لن يقبل بها مرة أخرى في المشهد.

وشدد على أن الشعب الليبي مستعد بشكل كامل الآن لحمل السلاح وخوض معركة مفتوحة ضد أي قوات أجنبية تدخل إلى الأراضي الليبية.

وبشأن تأثير إغلاق الحقول النفطية على الاقتصاد الليبي، أشار إلى أن الاقتصاد الليبي ينهار بشكل متتابع منذ عام 2011 حتى الأن، وأن معظم الاستثمارات الليبية في الخارجة تم بيعها بمباركة الأطراف الحاكمة.

وأشار إلى أن جميع القبائل تعمل الأن على إغلاق جميع بما يعني أن ليبيا ستصبح دون أي إنتاج للنفط، ما يعني أن إنتاجها اليومي يساوي” صفر” حال تنفيذ التهديدات.