صحة الخرطوم تعلن عن تقديم خدمات علاجية ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، تقديم خدمات علاجية ووقائية للمواطنين، ضمن فعاليات الدورة (37) لمعرض الخرطوم الدولي، التي تبدأ غداً الاثنين.

وتشمل الخدمات عيادات للكشف المجاني في عدد من التخصصات “عيادة السكري والضغط- عيادة الإرشاد التغذوي والوزن المثالي مع قياس حجم كتلة الجسم- عيادة الإقلاع عن التدخين والمخدرات- عيادة البصريات ومعالجة الأخطاء الانكسارية (كشف النظر)- عيادة الإيدز (الفحص الطوعي والإرشاد النفسي) والتطعيم ضد الحمى الصفراء”.

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وتقم الوزارة أيضاً خدمات المعمل لفحص الكبد الوبائى والملاريا، وخدمات التبرع بالدم، إضافة لوجود جانب يحتوي على النباتات الطبية والعطرية.

ويحتوي جناح الوزارة على قسم مكافحة الملاريا، وهناك قسم يختص بالمكافحة البيولوجية (أسماك القامبوزيا) والناموسيات المشبعة وبروتوكول علاج الملاريا، وخدمات الإسعاف المركزى.

وستعمل عيادات الوزارة يومياً، إضافة إلى برامج التوعية والتثقيف الصحي المباشر مع زائري المعرض، وتوزيع المطبقات والنشرات الإرشادية.