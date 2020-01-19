ظهر نجم المريخ والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي الكابتن محمد مصطفى المشهور بالبرنس في فيديو مصور في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وهو يرتجف من شدة البرد. وفي اجابة له حول زيارته لمدينة الرياض وكيف وجدها أوضح البرنس الى طقسها شديد البرودة رغم جمالها حسث قال:( والله ياخوانا الرياض دي سمحة شديد وزابطة شديد لكن بردلوبا شديد شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نجم المريخ وصاحب برنامج (عشرة ونسة) يعاني من (البردلوبا) في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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