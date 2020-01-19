تصدر مقطع قيديو تم تداوله بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول, وأظهر المقطع مطربة وهي تقدم فواصل من الرقص خلال حفل بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين من بعض مواقع التواصل الناشرة للمقطع فقد قدمت الفنانة “منى ماروكو” حسبما أكد متداولوا الفيديو رقصات مثيرة بجسدها, الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة من قبل متابعي الفيديو على السوشيال ميديا.
وقد جاءت أغلب التعليقات من سيدات وفتيات تابعن الفيديو, حيث وصفن رقصاتها بالمثيرة للجدل وأكدن أن الفنانة تريد أن تلفت أنظار الناس لجسدها.
وفي المقابل فسر بعض الرجال من الذين تابعوا الفيديو التعليقات الساخنة من النساء بأنها “غيرة” لا أكثر, بينما انتقد الكثير منهم رقصات المطربة وأثنوا على حديث وانتقادات النساء لها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية معروفة تؤدي رقصات ساخنة..تهز جسدها بطريقة مثيرة وتشعل “غيرة” النساء بالسوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.