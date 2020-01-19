بالصور: مخرج دراما (حكايات سودانية بالشروق) الدكتور ابو بكر الشيخ:محمود عبد العزيز كان يستمع وينفذ توجيهاتي

أكد المخرج الدرامي الدكتور ابو بكر الشيخ على تمتع الفنان الراحل محمود عبد العزيز باخلاق انسانية رفيعة تتمثل في تواضعة الجم الذي اشتهر به خاصة في تعامله مع الاجهزة الاعلامية والعاملين بها من مخرجين وفنيين حيث قال في تغريدة له على حسابه الخاص في صفحته على فيسبوك :(اول مره لاقيتو سلم علي باسمي فرحت جدا وانا كنت مخرج ليلة في قاعة الصداقة في عيد الام) وأضاف الشيخ بان كثر ما لفت نظره في تعامل الفنان محمود عبد العزيز معه كمخرج للفعالية انه كان سريع الاستجابة له كمخرج حيث كان ينفذ ما يطالب منه باحترام كبير قائلا:( ولفت نظري استماعه لي كمخرج باهتمام شديد واي ملاحظة اقولا كان بيعملا بكل احترام رغم ان الجماهير الغفيره الجات القاعه كانت جايه عشانه هو).

واستطرد الشيخ في حديثه عن الراحل محمود عبد العزيز بانه قد اخبره بانه في الاصل ممثل وقد عرض عليه ان يعمل معه في احدى تجاربه الدرامية موضحا بانه اتلقى استجابة سريعة منه حيث قال: (قال لي انا ممثل بالمناسبة بس انت ماخاتي بالك ضحكته قلت ليه ياخ انا اطول انك تمثل معاي قال لي انا جاهز لاي عمل . وبدا يعمل حركات مضحكة باعتبار انه ممثل وكده صراحه انا اتفاجات بيه فنان بالدرجة دي من النجومية وبالدرجة دي من التواضع والتركيز العالي والمواهب المتعددة).

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وأضاف المخرج ابو بكر الشيخ بان الراحل قدم له الدعوة بزيارته فى المنزل في ختام الحفل ساردا بعض المواقف التي عمقت العلاقة بينهما في قوله:(لامن الحفله انتهت وانا مارق من المسرح جاء طالع وخلفه زي اربعمية او خمسمية شاب تقريبا عاوزين يسلموا عليه ناداني باسمي وقال لي تعال عارف حضني قال لي شفته الاغنية الهسع غنيتا دي ؟ اللحن العملنا عليه بروفات مختلف من الغنيتو الليلة وضحك شديد وقال لي شفته اخوك شفت كيف ؟؟ ضحكنا وقاال لي حانتظرك تجيني البيت ضروري المهم اتصورت معاه لقطة واحده اصره انه يلبسني الطاقيه حقتو ونتصور مع بعض تاني).

وفي ختام منشوره الذي ارفقه بصور تذكارية معه الذي تزامن مع احياء الذكرى السنوية للفنان وصفه المخرج ابو بكر الشيخ الفنان محمود عبد العزيز بانه انسان وفنان واخو أحوان حيث وصفه بانه (هو الصوت الذي ارتاح عند سماعه بيهدي لي المصران العصبي طوالي) مشيرا بان ذلكل اللقاء كان بداية صداقة مع (زول طيب جدا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)