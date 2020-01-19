العناية الالهية تنقذ أسرة الزميل الطيب العريبي من طلق ناري اخترق منزله

التاريخ: 19-يناير-2020
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انقذت العناية الالهية الزميل الصحفي الطيب العريبي واسرته من الموت المحقق بعد اخترق طلق طائش جدران غرفته بمنطقة الشعبية جنوب بحري.
وقال الطيب بحسب صحيفة الدار ان الطلق اخترق منزله في يوم اطلاق النار من قبل منسوبي الامن وقدر الله ولطف لم يصب احد من الاسرة متمينا هدوء الاحوال بالبلاد والامن والاستقرار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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