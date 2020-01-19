العناية الالهية تنقذ أسرة الزميل الطيب العريبي من طلق ناري اخترق منزله

التاريخ: 19-يناير-2020 فى : حوادث 62 مشاهدة انقذت العناية الالهية الزميل الصحفي الطيب العريبي واسرته من الموت المحقق بعد اخترق طلق طائش جدران غرفته بمنطقة الشعبية جنوب بحري. Advertisements وقال الطيب بحسب صحيفة الدار ان الطلق اخترق منزله في يوم اطلاق النار من قبل منسوبي الامن وقدر الله ولطف لم يصب احد من الاسرة متمينا هدوء الاحوال بالبلاد والامن والاستقرار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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