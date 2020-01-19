مسلحون يغتصبون فتاة تحت تهديد السلاح الناري بدارفور

التاريخ: 19-يناير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة نفذ ثلاثة مسلحين عملية اغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر (16) عاماً تحت تهديد السلاح الناري وذلك بمحلية طويلة التابعة لولاية شمال دارفور. Advertisements وكشفت مصادر، أن الفتاة كانت في طريقها لتوصيل وجبة العشاء لوالدها في إحدى المزارع القريبة من منزلها، وفي الأثناء قطع طريقها ثلاثة مسلحين يحملون أسلحة كلاشنكوف وقاموا باقتيادها تحت التهديد وتناوبوا اغتصابها، ثم لاذوا بالفرار بحسب صحيفة المجهر، عقب ارتكابهم الحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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