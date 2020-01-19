شاب يسدد طعنات لفتاة داخل منزلها وتفارق الحياة

التاريخ: 19-يناير-2020 فى : حوادث 1 مشاهدة قام شاب بتسديد طعنات لفتاة داخل منزلها بمنطقة الحارة الرابعة منطقة طيفور بمحلية البرقيق حيث اعتدى شاب بالطعن على الفتاة وفر هاربا حيث قام شقيق الفتاة باسعافها للمستشفى لكنها فارقت الحياة متأثرة من جراء الجروح. Advertisements وبحسب صحيفة الدار تم فتح بلاغ بقسم شرطة البرقيق ولا تزال التحريات مستمرة للقبض على المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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